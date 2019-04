Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще направи държавно посещение във Великобритания от 3 до 5 юни по покана на кралица Елизабет Втора, съобщи днес Бъкингамският дворец, цитиран от световните агенции. Той ще бъде придружен от първата дама Мелания Тръмп.

Доналд Тръмп ще проведе разговори и с премиера Тереза Мей на "Даунинг стрийт" 10, предаде Би Би Си (BBC).

Американският президент вече се е срещал с кралицата в замъка Уиндзор, когато пристигна във Великобритания на работно посещение през юли 2018 г. Тогава той разговаря и с Мей в резиденцията на премиера Чекърс преди да замине за Шотландия, където притежава голф игрище "Търнбери", припомня BBC.

След избирането му през 2016 г. за президент Тръмп получи обещание, че премиерът Мей ще посети САЩ, но не беше определена дата.

Сега Тереза Мей заяви, че държавното посещение на Доналд Тръмп през юни е възможност за укрепване на и без това близките двустранни отношения в области като търговия, инвестиции, сигурност и отбрана, както и за обсъждане как тези връзки могат да се надградят през следващите години.

Кралицата е била домакин на две държавни посещения на американски президенти - на Джордж Буш през ноември 2003 г. и на Барак Обама през май 2011 г.

Кралският кореспондент на Би Би Си Джони Диймънд припомни, че Тръмп е избегнал Лондон при последното си посещение и е дал ясно да се разбере, че не иска да идва в столицата, ако се изправи пред протести.

The Queen and The Duke of Edinburgh have made four State Visits to the USA.

In October 1957 to visit President Eisenhower, in July 1976 for the US Bicentennial - President Ford, in May 1991 - President Bush and in May 2007 - President George W Bush. pic.twitter.com/VOm9p8ULQT