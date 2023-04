45-ият президент на САЩ Доналд Тръмп бе арестуван минути, след като бе доведен под засилена охрана в сградата на Наказателния съд в Манхатън, съобщиха световните агенции. Малко по-късно той изслуша и пледира "невинен" по 34-те предявени му обвинения пред съдия Хуан Мърчан. Едно от тях е за фалшифициране на фирмени документи.

Около 20.30 часа българско време, заобиколен от агенти на Сикрет сървис, 76-годишният Тръмп влезе в съда, вдигнал юмрук. Той е първият президент в историята на САЩ, на когото бяха повдигнати обвинения, свързани с разследване за плащането на пари на порноактриса. Сторми Даниелс твърди, че Тръмп е купил мълчанието ѝ по лични въпроси по време на предизборната кампания за президентските избори през 2016 г.

Докато кортежът му пътуваше от Тръмп Тауър към Манхатън, бившият държавен глава написа пост в профила си в Truth Social.

"Насочвам се към Долен Манхатън, Съдебната палата. Изглежда толкова СЮРРЕАЛИСТНО - УАУ, ще МЕ АРЕСТУВАТ. Не мога да повярвам, че това се случва в Америка. Да направим Америка отново велика!"

Стотици негови поддръжници, но и много протестиращи са от часове пред сградата на съда. Хората свиркаха, викаха и издигаха плакати в подкрепа на републиканеца, който вече е обявил кандидатурата си за президент през 2024 г.

Donald Trump arrived in New York on Monday as he prepared to walk into a Manhattan courtroom as both a defendant and a candidate. While he traveled, his team weighed how to capitalize on his arrest and officials in New York prepared for potential turmoil. https://t.co/y3ANsHFVbT pic.twitter.com/JNHysbyD11