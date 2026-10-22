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Окончателните хистологични изследвания са потвърдили, че ракът на белия дроб на папа Лъв Четиринадесети е бил локализиран и че не е необходимо допълнително лечение, съобщи днес Ватиканът в изявление, цитирано от световните агенции.

Папа Лъв Четиринадесети се завърна във Ватикана в събота, четири дни след като му беше отстранен долният дял на десния бял дроб. Операцията потвърди, че папата има белодробен аденокарцином, който е най-разпространеният вид рак на белия дроб.

Личният лекар на папата д-р Луиджи Карбоне и хирургът му д-р Стефано Маргаритора посочиха в изявление, че резултатите от изследванията на тъканта, отстранена по време на операцията, потвърждават първоначалната диагноза и показват, че ракът не се е разпространил.

"Последващата онкологична оценка потвърди, че не е необходимо допълнително лечение", заявиха лекарите, цитирани от световните агенции.

Осем дни след операцията папа Лъв Четиринадесети се появи днес за общата аудиенция на площад "Свети Петър" във Ватикана, предадоха Ройтерс и АНСА. В началото на общата аудиенция папата обиколи с папамобила си площада, махайки на събралите се там богомолци и благославяйки бебета, които родителите им протягаха към него.

Лъв Четиринадесети е най-младият папа от десетилетия насам. Той беше избран начело на Римокатолическата църква през май миналата година след кончината на папа Франциск.

По време на рутинен преглед лекарите на папата откриха образувание в белия му дроб и му препоръчаха операция незабавно. Папата съобщи това лично на 11 октомври по време на неделната молитва, която той произнася от Апостолическия палат на площад "Свети Петър". Ден след това той постъпи в болницата "Джемели" в Рим, където на 13 октомври му беше отстранена част от белия дроб и той беше диагностициран с белодробен аденокарцином.

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