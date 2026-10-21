Според "Уолстрийт джърнъл" руските атаки се ръководят от подразделение на руското военно разузнаване (ГРУ), известно като "Служба за специални задачи"

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Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е предупредил свои колеги от разузнавателните служби, както и определени политически лидери, че Москва засилва саботажните операции срещу техните страни. Това пише авторитетното издание "Уолстрийт Джърнъл", цитирано от БНР.

Предупрежденията идват, след като в края на август Джон Ратклиф пътува до Москва в опит да възобнови преговорите да предупреди Русия да не ескалира атаките си срещу европейските съюзници. Към момента няма отговор от страна на ЦРУ.

"Лайпциг няма да бъде последната атака." За това е предупредил служител на Кремъл, служещ като канал към германското правителство. Предупреждението е било към Берлин, като тук се визира случилото се в Лайпциг от края на август, когато товарен самолет, използван за превоз на военна помощ за Украйна, намиращ се на аерогарата в германския град, бе атакуван от дронове, зарадени с експлозиви. След случая Берлин обвини директно Москва, че стои зад опита за атаката.

Това е бил един от първите ходове в засилена кампания от саботажи, твърдят европейски представители.

Сътрудници на германския канцлер Фридрих Мерц споделят, че ако атаката в Лайпциг беше довела до голям брой жертви, е щяло да се обмисли задействането на клаузата за колективна отбрана на НАТО - т.нар. Член 5, който задължава останалите страни от Алианса да се обединят в защита на Германия.

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"Уолстрийт Джърнъл" припомня атаките срещу станции на "Старлинк" през последните седмици в Полша, Литва и България, както и нападенията с дронове срещу търговски кораби в Черно море, в близост до водите на държавите членки на НАТО - България и Румъния.

Според западни официални лица, пише "Уолстрийт джърнъл", тайните атаки на Русия се ръководят от подразделение на руското военно разузнаване (ГРУ), известно като "Служба за специални задачи" и ръководено от генерал-полковник Андрей Аверянов - ветеран в тайните операции, чиито подчинени са свързвани с убийства, отравяния и атентати с взривни устройства из цяла Европа.

Западните разузнавателни служби са проследили връзката на атаката в Лайпциг до един от началниците на отдели в неговата структура -​​полковник Денис Смолянинов - той е обект на санкции от страна на Европейския съюз и Обединеното кралство заради ръководенето на руски тайни операции в Европа.

Според разследващи и представители на разузнавателните служби, пише "Уолстрийт Джърнъл", атаката е била част от по-мащабна стратегия за разполагане на агенти, експлозиви и оръжия в Европа. Целта е била нанасяне на удари по обекти, подкрепящи Украйна, както и създаване на хаос, който би могъл да засили политическата опозиция срещу военната помощ за Киев.

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