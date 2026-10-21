Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е предупредил свои колеги от разузнавателните служби, както и определени политически лидери, че Москва засилва саботажните операции срещу техните страни. Това пише авторитетното издание "Уолстрийт Джърнъл", цитирано от БНР.

Русия на Путин

Предупрежденията идват, след като в края на август Джон Ратклиф пътува до Москва в опит да възобнови преговорите да предупреди Русия да не ескалира атаките си срещу европейските съюзници. Към момента няма отговор от страна на ЦРУ.

"Лайпциг няма да бъде последната атака." За това е предупредил служител на Кремъл, служещ като канал към германското правителство. Предупреждението е било към Берлин, като тук се визира случилото се в Лайпциг от края на август, когато товарен самолет, използван за превоз на военна помощ за Украйна, намиращ се на аерогарата в германския град, бе атакуван от дронове, зарадени с експлозиви. След случая Берлин обвини директно Москва, че стои зад опита за атаката.

Това е бил един от първите ходове в засилена кампания от саботажи, твърдят европейски представители.

Сътрудници на германския канцлер Фридрих Мерц споделят, че ако атаката в Лайпциг беше довела до голям брой жертви, е щяло да се обмисли задействането на клаузата за колективна отбрана на НАТО - т.нар. Член 5, който задължава останалите страни от Алианса да се обединят в защита на Германия.

"Велт": Експлозивът за атентата в Лайпциг минал през България, заподозрян е свързан с ГРУ
Виж още "Велт": Експлозивът за атентата в Лайпциг минал през България, заподозрян е свързан с ГРУ

"Уолстрийт Джърнъл" припомня атаките срещу станции на "Старлинк" през последните седмици в Полша, Литва и България, както и нападенията с дронове срещу търговски кораби в Черно море, в близост до водите на държавите членки на НАТО - България и Румъния.

Според западни официални лица, пише "Уолстрийт джърнъл", тайните атаки на Русия се ръководят от подразделение на руското военно разузнаване (ГРУ), известно като "Служба за специални задачи" и ръководено от генерал-полковник Андрей Аверянов - ветеран в тайните операции, чиито подчинени са свързвани с убийства, отравяния и атентати с взривни устройства из цяла Европа.

Хърватия праща в Германия украинския "водолаз" от саботажа на "Северен поток"
Виж още Хърватия праща в Германия украинския "водолаз" от саботажа на "Северен поток"

Западните разузнавателни служби са проследили връзката на атаката в Лайпциг до един от началниците на отдели в неговата структура -​​полковник Денис Смолянинов - той е обект на санкции от страна на Европейския съюз и Обединеното кралство заради ръководенето на руски тайни операции в Европа.

Според разследващи и представители на разузнавателните служби, пише "Уолстрийт Джърнъл", атаката е била част от по-мащабна стратегия за разполагане на агенти, експлозиви и оръжия в Европа. Целта е била нанасяне на удари по обекти, подкрепящи Украйна, както и създаване на хаос, който би могъл да засили политическата опозиция срещу военната помощ за Киев.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4439
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10134
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12245
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1536
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2387
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5505
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2304
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3897
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1522
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432