Съпругата на президента на САЩ Доналд Тръмп - Мелания, се замисли за развод след оповестяването на резултатите от изборите, съобщи "Дейли мейл", цитирани от "Дарик".

Бившата помощничка в семейството Омароса Маниголт-Нюман разкри преди изданието, че първата дама обмисляла развод отдавна, но чакала той да напусне президентския пост.

"Мелания брои всяка минута до излизането му от президентския кабинет, за да може да се разведе. Ако Мелания бе решила да го подложи на крайно унижение и бе напуснала, докато Тръмп е на власт, той би намерил начин да я накаже", увери тя.

Стефани Уолкоф, друга семейна помощница, добавя, че бракът между Мелания и Доналд Тръмп е бил сделка, и посочи като доказателство, че двамата са спели в различни стаи в Белия дом през последните 4 години.

Родената в словенското Ново место в тогавашна Югославия Мелания Кнавс е третата съпруга на Доналд Тръмп след Ивана Тръмп (родена в бившата Чехословакия) и американската актриса Марла Мейпълс.

