Най-малко 31 души са ранени, от които петима в критично състояние, след като лек автомобил се вряза в тълпа от хора пред нощен клуб на емблематичния булевард "Санта Моника" в Холивуд, съобщиха американските медии.

Инцидентът е станал около 2 часа местно време.

На място са изпратени много екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

По първоначална информация петима от ранените са в критично състояние, между 8 и 10 в тежко.

Видеокадри от мястото на катастрофата показват множество ранени хора, които лежат на улицата и по тротоарите.

От пожарната съобщиха, че 124 огнеборци са оказали съдействие на служителите на полицейското управление в Лос Анджелис на мястото на инцидента.

