Близо 40 000 души протестираха днес в няколко австрийски града срещу задължителната ваксинация срещу коронавируса и ограничителните мерки, предаде АПА.

Най-многобройна бе акцията в Грац, където се събраха около 30 000 души в една от най-големите демонстрации в града от 1945 година.

Austria's plan to make COVID-19 vaccines compulsory is dividing citizens — and expertshttps://t.co/B5UEy8t3pN