Десетки хиляди пред резиденцията на Нетаняху с искане за край на войната (снимки)
Десетки хиляди демонстранти се събраха снощи пред резиденцията на премиера Бенямин Нетаняху, за да поискат освобождаване на израелските заложници и слагане край на войната в ивицата Газа, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Това бе една от най-големите протестни акции в Йерусалим досега.
Форумът, представляващ семействата на заложниците, държани от палестинското ислямистко движение "Хамас" в Газа, призова Нетаняху незабавно да изпрати делегация за преговори, за да бъде обсъдено прекратяването на войната и освобождаването на всички израелски заложници.
"Хамас" потвърди съгласието си с предложението за примирие, направено снощи от международните посредници.
Вече 3 седмици Израел не е откликнал на отговора на "Хамас" към посредниците, заяви форумът, призовавайки правителството на Нетаняху да приеме сегашното предложение и да започне преговори за постигане на споразумение за връщането на всички заложници.
Предложението включва 60-дневно примирие, по време на което първоначално 10 живи заложници ще бъдат разменени за палестински затворници.
В петък въоръженото крило на радикалното палестинско движение "Хамас" разпространи видео с двама израелски заложници, държани в ивицата Газа вече близо две години.
Видеото с продължителност от три минути и половина показва един от заложниците в кола, която се движи насред разрушенията в град Газа. На иврит той призовава израелския премиер Бенямин Нетаняху да не извършва обещаната от него офанзива в град Газа.
В края на видеото се поява и още един заложник, който казва, че се намира в град Газа и че видеото е било заснето на 28 август 2025 г.
Същевременно израелската армия засилва офанзивата си в ивицата Газа, като вчера срина още една многоетажна жилищна сграда в югозападната част на град Газа.
Израелските сили провеждат офанзива в предградията на северния град от седмици, след като премиерът Бенямин Нетаняху нареди да бъде превземат. По думите на Нетаняху град Газа е крепост на "Хамас" и превземането му е необходимо, за да се победят палестинските ислямистки бойци, чието нападение срещу Израел през октомври 2023 г. предизвика войната.