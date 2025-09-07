Десетки хиляди демонстранти се събраха снощи пред резиденцията на премиера Бенямин Нетаняху, за да поискат освобождаване на израелските заложници и слагане край на войната в ивицата Газа, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Това бе една от най-големите протестни акции в Йерусалим досега.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Форумът, представляващ семействата на заложниците, държани от палестинското ислямистко движение "Хамас" в Газа, призова Нетаняху незабавно да изпрати делегация за преговори, за да бъде обсъдено прекратяването на войната и освобождаването на всички израелски заложници.

Снимка: БТА/АР

"Хамас" потвърди съгласието си с предложението за примирие, направено снощи от международните посредници.

Снимка: БТА/АР

Вече 3 седмици Израел не е откликнал на отговора на "Хамас" към посредниците, заяви форумът, призовавайки правителството на Нетаняху да приеме сегашното предложение и да започне преговори за постигане на споразумение за връщането на всички заложници.

Снимка: БТА/АР

Предложението включва 60-дневно примирие, по време на което първоначално 10 живи заложници ще бъдат разменени за палестински затворници. 

В петък въоръженото крило на радикалното палестинско движение "Хамас" разпространи видео с двама израелски заложници, държани в ивицата Газа вече близо две години.

Видеото с продължителност от три минути и половина показва един от заложниците в кола, която се движи насред разрушенията в град Газа. На иврит той призовава израелския премиер Бенямин Нетаняху да не извършва обещаната от него офанзива в град Газа. 

Снимка: Скрийншот/Екс

В края на видеото се поява и още един заложник, който казва, че се намира в град Газа и че видеото е било заснето на 28 август 2025 г.

Снимка: БТА/АР

Същевременно израелската армия засилва офанзивата си в ивицата Газа, като вчера срина още една многоетажна жилищна сграда в югозападната част на град Газа.

Израелските сили провеждат офанзива в предградията на северния град от седмици, след като премиерът Бенямин Нетаняху нареди да бъде превземат. По думите на Нетаняху град Газа е крепост на "Хамас" и превземането му е необходимо, за да се победят палестинските ислямистки бойци, чието нападение срещу Израел през октомври 2023 г. предизвика войната.  

