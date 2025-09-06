Британската полиция арестува десетки участници в протест в подкрепа на забранената от правителството пропалестинска организация "Действие за Палестина", като се позова на законите за борба с тероризма, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Британия

Великобритания обяви "Действие за Палестина" за терористична организация през юли, след като някои от членовете ѝ проникнаха в база на Кралските военновъздушни сили и повредиха военни самолети. Групата обвинява британското правителство в съучастие във военните престъпления, които тя твърди, че Израел извършва в Газа.

Полицията арестува стотици поддръжници на "Действие за Палестина" през последните седмици, включително повече от 500 в един ден миналия месец, много от които са на възраст над 60 години.

Стотици протестиращи се събраха днес близо до сградата на парламента в Централен Лондон, за да протестират срещу забраната на организацията, като мнозина от тях държаха плакати, на които пишеше: "Противопоставям се на геноцида. Подкрепям "Действие за Палестина".

Лондонската полиция каза, че служителите ѝ са започнали да арестуват хората, изразяващи подкрепа за "Действие за Палестина". Тя не уточни какъв е броят на арестуваните, но според очевидци на Ройтерс става въпрос за десетки хора.

Забраната на "Действие за Палестина" поставя организацията в една група с терористични групировки като "Ал Каида" и "Ислямска държава" и криминализира подкрепата или членството в групата, като наказанието за това е до 14 години затвор, отбелязва Ройтерс.

 

