Поради пропорционалната изборна система на мястото на подалите оставка в сръбския парламент влизат следващите в листата

342 Снимка: БТА/АП

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Депутат от опозицията в Сърбия подаде оставка, като се очаква още няколко негови колеги от парламентарната група "Сърбия побеждава" (СП) да се оттеглят, обяви заместник-председателят на парламентарната група Миленко Йованов, предава в. "Политика", цитирана от БТА.

Депутатът Марко Корач се оттегли по лични причини, като той направи това още при потвърждаването на мандатите по време на учредителното събрание на новия, 15-и състав, на Народната скупщина на Сърбия.

Йованов каза, че скоро ще се оттеглят от 6 до 8 народни представители от СП, тъй като по неговите думи тези депутати са участвали в листата само за да окажат подкрепа на Сръбската прогресивна партия (СПП), която бе на власт през последните 14 години, но претърпя тежка загуба на предсрочните парламентарни избори и в момента разполага със 103 места в 250-членния парламент.

Бившият президент Александър Вучич, който в момента е председател на ПГ "Сърбия побеждава", също обяви по-рано днес, че ще напусне парламента, за да дойде някой по-млад на неговата позиция.

Вучич не посочи кога точно ще предприеме този ход.

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Поради пропорционалната изборна система в Сърбия на мястото на подалите оставка в сръбския парламент влизат следващите в листата.

Йованов уточни, че новите лица, които ще влязат в парламента, вече са присъствали на заседание на ПГ "Сърбия побеждава" и участието им в работата на Скупщината е предварително съгласувано. Той подчерта, че всичко в редиците на парламентарната група е наред и няма повод за притеснение

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