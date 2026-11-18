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Демократката Мери Пелтола печели надпреварата за сенатското място на щата Аляска, показват прогнозните резултати на американските медии, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тя побеждава опонента си от Републиканската партия Дан Съливан и дава на партията си девети сенатски мандат от междинните избори, след които Демократическата партия вече има мнозинство от 56-44 в горната камара на Конгреса на САЩ.

Петдесет и три годишната Пелтола, която работеше в търговския риболовен сектор, преди да влезе в политиката, стана първият демократ, спечелил място в Сената на САЩ в родния си щат от близо 20 години и първият коренен жител на Аляска, който някога е правил това.

Коренните жители на Аляска съставляват между 15 и 18 процента от населението на щата - най-високия процент коренно население от всеки друг щат в САЩ.

Надпреварата в този щат беше последният необявен резултат в изборите за Сенат.

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Победата на Пелтола дава на демократите най-голямото им мнозинство в Сената от 2009 г. насам. В съчетание с установяването на контрол над Камарата на представителите това създава предпоставки за две години на възможен политически блокаж между Конгреса и президента републиканец Доналд Тръмп.

Според прогнозните резултати Пелтола печели 50% от гласовете срещу 46% за Съливан - достатъчно, за да премине прага от 50% и да избегне допълнителни кръгове за преброяване по системата за гласуване с подреждане на кандидатите по предпочитание, използвана в Аляска.

През 2024 г. Тръмп спечели в щата с 13 процента преднина, но недоволството на избирателите от високите разходи за живот и силната независима политическа линия на щата върнаха демократите отново в играта, отбелязва Ройтерс.

"Като дългогодишен жител на Аляска, посветил кариерата си в служба на нашия щат, няма по-голяма чест от това да получа подкрепата на хората в Аляска в борбата ни да се справим с корпоративната алчност, да намалим разходите и да поставим Аляска на първо място", написа Пелтола в социалната мрежа Екс, след като победата ѝ стана ясна.

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър, който привлече Пелтола като опонент на Съливан, приветства победата ѝ в отделно съобщение, публикувано в Екс, наричайки я "подарък за Аляска, Сената и цяла Америка".

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