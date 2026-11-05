По време на предизборната кампания новоизбраният сенатор от Мичиган беше обект на ислямофобски нападки и подигравки от страна на Доналд Тръмп и вицепрезидента

5563 Снимка: БТА/АР

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"Джей Ди, хабиби (скъпи мой - бел. ред), има една възхитителна ирония във факта, че по конституция си длъжен да ме закълнеш през януари. С тези думи Абдул Ел Сайед, представител на лявото крило на Демократическата партия, който спечели надпреварата за Сената в северния щат Мичиган, се обърна към вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в победната си реч, съобщиха американските медии.

Сайед стана първият мюсюлманин сенатор в историята на САЩ при тежкото изборно поражение, понесено на междинните избори вчера от републиканците на президента Доналд Тръмп.

По време на предизборната кампания обаче той беше обект на ислямофобски нападки и подигравки от страна на Доналд Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс.

"Те може да са се прицелили в името ми и вярата ми, но всички знаем, че името ми и вярата ми не са причината, поради която не можете да си позволите бензин и хранителни продукти. Не са и причината, поради която не можете да отидете на лекар. Името ми е Абдулрахман Мохамед Ел Сайед", обърна се към привържениците си Ел Сайед.

Демократът, който е лекар, беше въвлечен в изключително оспорвана надпревара срещу бившия републикански конгресмен и бивш агент на ФБР Майк Роджърс. Тръмп нарече демократа - "джихадист", а вицепрезидентът Джей Ди Ванс го определи като "много, много зъл".

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42-годишният Абдул Ел Сайед е роден в Рочестър Хилс, предградие на Детройт, в семейството на имигранти от Египет. Баща му Мохамед Ел Сайед е роден в Александрия, но е пристигнал в САЩ, за да се образова. Майка му Фатен Ел Коми е медицинска сестра. Разводът на родителите му обаче станал факт, когато Абдул е бил на 3 години.

Ел Сайед получи и неочакваната подкрепа на демократка само два дни преди изборите. Промяната в позицията на конгресменката Хейли Стивънс, която Ел Сайед победи на първичните избори на демократите, разклати партийните редици в последния етап на предизборната кампания. Това обаче не попречи на изгряващата звезда на американското прогресивно движение Ел Сайед да спечели сенаторското място.

Подобно на кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани, Абдул Ел Сайед водеше кампания с предложения за леви политики, сред които въвеждането на всеобщо здравно осигуряване. Победата му позволява на демократите да запазят ключово място в горната камара на Конгреса.

През последните месеци републиканците водеха агресивна кампания срещу кандидатите на демократите, и особено срещу Ел Сайед, като не се колебаеха да го представят като комунист, екстремист или дори "симпатизант на тероризма". 42-годишният кандидат, известен с прямотата си, противопоставяше на тези нападки своята политическа програма и обещаваше на американците да се бори срещу нефункциониращата и прекалено скъпа здравна система.

"Заслужавате да можете да посетите лекар, без да се налага да плащате непосилна сметка", припомни той на избирателите в навечерието на вота.

Той също така обеща да "извади парите от политиката" и да се заеме с икономическите трудности, които притискат домакинствата.

"Всички политици са толкова некадърни. Затова за мен е изключително важно да виждаме почтени мюсюлмани, които ни представляват на най-високо ниво и показват на всички какви сме в действителност (...) Това означава много за мен", обяснява 28-годишната Марям Бозай относно победата на Ел Сайед.

Привържениците на Ел Сайед заедно с леви инфлуенсъри и синдикалисти, които вложиха цялото си влияние в подкрепа на демократическия кандидат в този индустриален щат, снощи ликуваха при оповестяване на победата му.

Ебони Тейлър, вицепрезидент на организация, подкрепяща чернокожи жени, кандидатиращи се за изборни длъжности, отбелязва, че демократът Ел Сайед е "посетил места, на които тя изобщо не е очаквала да го види". "Най-забележителното е, че той отива на места, които обикновено не свързваме с Демократическата партия. Отива там, където хората искат да бъде", добавя тя.

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