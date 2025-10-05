Войната в Газа "все още не е приключила", заяви днес американският държавен секретар Марко Рубио, описвайки освобождаването на заложниците, държани от "Хамас", като първа фаза, докато по думите му подробностите относно това, което ще се случи след това, все още предстои да бъдат уточнени, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Ивицата Газа

Рубио каза, че "Хамас" "по принцип" е приел предложението на президента Доналд Тръмп и рамката за освобождаване на заложниците, а в момента се провеждат срещи за координиране на логистиката по този въпрос.

"Те също така са се съгласили, по принцип и в общи линии, да се присъединят към идеята за това, което ще се случи след това", каза той. "Много подробности ще трябва да бъдат уточнени", добави обаче американският държавен секретар.

Той заяви, че САЩ ще разберат "много бързо" дали палестинската групировка "Хамас" е сериозна или не по време на текущите технически преговори за координиране на освобождаването на заложниците.

"Първият приоритет, който смятаме, че можем да постигнем много бързо, е освобождаването на всички заложници в замяна за изтеглянето на Израел" до жълтата линия - където Израел се намираше в Газа в средата на август, заяви Рубио.

Той описа втората фаза от дългосрочното бъдеще на Газа като "още по-трудна".

Нетаняху пред ООН: Израел трябва да довърши работата срещу "Хамас" в Газа
Виж още Нетаняху пред ООН: Израел трябва да довърши работата срещу "Хамас" в Газа

"Какво ще се случи, след като Израел се изтегли до жълтата линия и потенциално отвъд нея, след като се развие ситуацията? Как да се създаде палестинско технократично ръководство, което не е "Хамас", попита риторично Рубио. "Как да се разоръжат всякакви терористични групи, които ще строят тунели и ще извършват атаки срещу Израел? Как да бъдат накарани да се демобилизират?", добави той.

"Всичко това ще бъде трудно, но е от решаващо значение, защото без него няма да има траен мир", каза в заключение американският държавен секретар.

