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Дания ще предложи забрана на мобилните телефони в началните и прогимназиалните училища, както и филтриране на съдържанието в училищните мрежи от началото на новата учебна година през 2027 г., съобщи датското Министерство на образованието, цитирано от Ройтерс.

"Децата трябва да могат да ходят на училище, без постоянно да се разсейват от неща като социалните мрежи, онлайн пазаруването и игрите", се казва в изявлението на министъра на образованието Магнус Хойнике. Забраната ще обхваща и други лични електронни устройства с достъп до интернет, уточнява БТА.

Филтрите за съдържание ще блокират по време на учебните часове достъпа до уебсайтове, които нямат образователна или педагогическа стойност, включително социални мрежи, сайтове за игри и онлайн пазаруване.

Всяка община и училище ще решава самостоятелно кои уебсайтове да бъдат блокирани.

Редица държави вече предприемат мерки за забрана на смартфона в училище заради опасения от влиянието им върху концентрацията и поведението на учениците.

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Нидерландското правителство планира от 1 януари 2027 г. началните и средните училища да забранят използването на мобилни телефони на територията си, съобщават местните медии. Учениците вече няма да могат да използват мобилните си телефони в междучасията, в салона за събития и дори в училищния двор.

Една от първите държави със законова забрана е Франция, като през последната учебна година мобилните устройства се прибират в кутии и шкафчета за целия ден. В Италия също е забранено децата да имат мобилни телефони у себе си в детските градини и училищата. Швеция въведе общонационална забрана от август 2026 г. В редица европейски страни също вече са въведени строги ограничения, като сред беше и България.

В момента в много училища учениците не могат да носят телефоните си само в класната стая. Южна Корея също вече забрани смартфоните в училищата. През юни Полша и Чехия също предложиха подобна забрана.

Франция и Швейцария пък въведоха ограничение за достъп до социалните мрежи на учениците.

Европейската комисия пък представи законопроект за общоевропейска забрана за деца под 13 години и строги ограничения за тийнейджъри под 15 години, но отложи прилагането с една година.

Австралия и Малайзия вече прилагат пълни национални забрани за достъп на деца под 16 години до социални мрежи, а редица други държави го планират от началото на следващата година. Във Франция приеха закон, който забранява достъпът до социалната мрежа за деца под 15 години, а в Бразилия - изобщо за непълнолетни.

Европейската комисия пък представи законопроект за общоевропейска забрана за деца под 13 години и строги ограничения за тийнейджъри под 15 години.

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