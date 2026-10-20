"Да видим какво ще каже Путин": Уиткоф отива в Петербург след "важни" разговори със Зеленски
След сбирка в Осло финландският президент обяви "истински напредък", според норвежкия премиер може да се проправи път за лидерска среща
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Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е "готов за преговори" след "важни" разговори със специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф, финландския президент Александър Стуб и норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре в Осло за войната в Украйна, предаде Би Би Си.
Русия - Украйна
Представителят на САЩ не направи изявление след срещата, като беше обяснено, че пресконференцията е за политически лидери.
Стьоре съобщи, че освен Уиткоф чрез видеовръзка е присъствал и зетят на американския президент Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Норвежкият премиер добави, че Уиткоф ще отлети утре за Санкт Петербург, за да се срещне с руското ръководство и да "обмени идеи" от днешната среща и обсъжданите предложения. По думите му това "евентуално би могло да проправи пътя за среща на ниво лидери", описвайки днешните разговори като "добри и конструктивни".
Зеленски каза, че иска представителите на САЩ да вземат предвид обсъжданите идеи за потенциално мирно решение пред руснаците. Той посочи, че една от идеите е да се премине към евентуална тристранна среща между лидерите.
"Да видим какво ще каже Путин", коментира лаконично украинският президент утрешната визита на американския спецпратеник в Русия.
Зеленски заяви, че американското разузнаване за руските удари "сега работи", след като Вашингтон преди това отрече обвинение от Украйна, че е спрял да споделя разузнавателна информация.
Той съобщи, че е обсъдил с държавния секретар на САЩ Марко Рубио не само въпроси, свързани с разузнаването, но и относно системите "Старлинк" и "Пейтриът".
Ukraine is working for peace. I thank our partners for their support! https://t.co/ocTVnk05wQ— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 20, 2026
Александър Стуб каза, че присъстващите на разговорите са постигнали "истински напредък" на две нива: в "общата картина" и в "краткосрочен план".
По думите на финландския президент те са "открили някои елементи на мир" и тези идеи ще бъдат представени утре в Санкт Петербург, както и ключови елементи за сигурността и икономиката.
В краткосрочен план, той каза, че са обсъдили противовъздушната отбрана, енергийните обекти и частично прекратяване на огъня, добавяйки, че според него лидерите са "на една и съща вълна".
Today, we had important talks with our American partners and with our other partners from Europe. Steve Witkoff was also here with us in Oslo, and Jared Kushner joined us online. Ukraine immediately supported American proposal for an energy ceasefire. But Russia responded by continuing its attacks. We offered different options. We are ready not to hit sensitive parts of Russia’s energy sector if Russia stops hitting ours. Putin said no. But we’re working to find a solution. We have some clear ideas on how to get to peace. And we are united with our European partners in this effort, and we want the Americans to take these ideas to the Russians. One of the important ideas is to move to a potential trilateral meeting of the leaders to address the issues that only the leaders can do. Steve is going to Russia tomorrow. Let’s see what Putin has to say. Thank you to everyone who stands with Ukraine and stands for peace. From a joint press conference with Jonas Gahr Støre and Alex Stubb.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 20, 2026