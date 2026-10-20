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Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е "готов за преговори" след "важни" разговори със специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф, финландския президент Александър Стуб и норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре в Осло за войната в Украйна, предаде Би Би Си.

Русия - Украйна

Представителят на САЩ не направи изявление след срещата, като беше обяснено, че пресконференцията е за политически лидери.

Стьоре съобщи, че освен Уиткоф чрез видеовръзка е присъствал и зетят на американския президент Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Норвежкият премиер добави, че Уиткоф ще отлети утре за Санкт Петербург, за да се срещне с руското ръководство и да "обмени идеи" от днешната среща и обсъжданите предложения. По думите му това "евентуално би могло да проправи пътя за среща на ниво лидери", описвайки днешните разговори като "добри и конструктивни".

Зеленски каза, че иска представителите на САЩ да вземат предвид обсъжданите идеи за потенциално мирно решение пред руснаците. Той посочи, че една от идеите е да се премине към евентуална тристранна среща между лидерите.

"Да видим какво ще каже Путин", коментира лаконично украинският президент утрешната визита на американския спецпратеник в Русия.

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Зеленски заяви, че американското разузнаване за руските удари "сега работи", след като Вашингтон преди това отрече обвинение от Украйна, че е спрял да споделя разузнавателна информация.

Снимка: x.com/ZelenskyyUa

Той съобщи, че е обсъдил с държавния секретар на САЩ Марко Рубио не само въпроси, свързани с разузнаването, но и относно системите "Старлинк" и "Пейтриът".

Александър Стуб каза, че присъстващите на разговорите са постигнали "истински напредък" на две нива: в "общата картина" и в "краткосрочен план".

По думите на финландския президент те са "открили някои елементи на мир" и тези идеи ще бъдат представени утре в Санкт Петербург, както и ключови елементи за сигурността и икономиката.

В краткосрочен план, той каза, че са обсъдили противовъздушната отбрана, енергийните обекти и частично прекратяване на огъня, добавяйки, че според него лидерите са "на една и съща вълна".

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