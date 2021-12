CNN уволни водещия на новините в телевизията Крис Куомо.

Причината е, че е помагал на брат си - бившия губернатор на Ню Йорк Андрю Куомо да се оправдае от обвиненията в сексуален тормоз.

Решението е взето, след като американският телевизионен канал е получил допълнителна информация за участието на журналиста в защитата на по-големия му брат.

Първоначално журналистът бе само временно отстранен от работа.

Брат му Андрю Куомо загуби поста си на губернатор през август заради обвинения в тормоз над служители.

В Туитър 51-годишният Крис Куомо написа, че е разочарован от решението на CNN.

Той работи за телевизионната мрежа от 2013 година и е един от звездните ѝ водещи.

