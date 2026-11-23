Спасителите успяха да извадят живи изпод развалините двама души – 7-годишния Давид и 79-годишната Валентина. При атаката загинаха 11 души, а четирима други пострадали бяха хоспитализирани, съобщи Reuters

1005 Снимка: Изображение колаж, генерирано с помощта на ИИ

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Двама души бяха извадени живи изпод развалините на пететажен жилищен блок в украинското селище Димер, Киевска област, след руска атака с дрон на 22 ноември. Сред спасените са 7-годишно момче и 79-годишна жена, които са прекарали съответно близо 14 и 22 часа под отломките. Загиналите при удара са 12, а съдбата на още един човек остава неизвестна, съобщават украинските власти.

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Според Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ДСНС) спасителите са успели да извадят живи изпод разрушената сграда 7-годишния Давид и 79-годишната Валентина. Освен това от блока са били евакуирани 11 жители.

Най-напред е открито момчето, което е останало под разрушените конструкции почти 14 часа. По информация на украинското Министерство на вътрешните работи спасителите първоначално намерили негови вещи, разпознати от близките му. Малко по-късно успели да установят къде се намира детето.

"Аз съм Давид, не бързайте, с мен всичко е наред", казало момчето на спасителите, когато те успели да достигнат до него.

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Детето е извадено живо и предадено на медицински екип. По данни на украинските власти състоянието му е стабилно. В момента лекарите му оказват необходимата помощ, а родителите му са до него.

След спасяването на Давид екипите чули слаб глас изпод развалините. Оказало се, че под бетонните конструкции на първия етаж се намира възрастна жена.

Снимка: Телеграм на ДСНС Украйна

Детето е извадено живо и предадено на медицински екип. По данни на украинските власти състоянието му е стабилно. В момента лекарите му оказват необходимата помощ, а родителите му са до него.

След спасяването на Давид екипите чули слаб глас изпод развалините. Оказало се, че под бетонните конструкции на първия етаж се намира възрастна жена.

Снимка: Телеграм на ДСНС Украйна

"Малкият Давид и госпожа Валентина. Два спасени живота, две истории на надежда", посочват от украинската служба за извънредни ситуации.

По информация на президента Володимир Зеленски още четирима ранени се намират в болница, включително спасената възрастна жена.

По информация на украинското МВР детето е останало под разрушените бетонни конструкции почти 14 часа. Въпреки преживяното то разговаряло спокойно със спасителите и многократно ги уверявало, че се чувства добре.

Снимка: Телеграм на ДСНС Украйна

Разчистването на развалините продължи и тази нощ.

Руската атака е извършена рано сутринта на 22 ноември, около 5:00 часа. Ударен е пететажен жилищен блок в Димер, разположен във Вишгородски район на Киевска област.

Снимка: Телеграм на ДСНС Украйна

При попадението са разрушени жилища от първия до петия етаж, а в сградата е възникнал пожар. Част от конструкцията е рухнала, като под отломките са останали хора.

Спасителните действия са продължили в условията на повишена опасност. Екипите неколкократно са били принудени да прекъсват издирването заради въздушни тревоги и заплаха от повторни руски удари.

В операцията са участвали над 130 души, сред които спасители, полицаи, медицински екипи и специалисти с обучени кучета. Използвана е и тежка техника за повдигане и отстраняване на разрушените бетонни конструкции.

Снимка: Телеграм на ДСНС Украйна

За пострадалите жители е организирана помощ, включително временно настаняване за хората, чиито домове са станали необитаеми.

23 ноември е обявен за ден на траур в Киевска област в памет на загиналите при атаката срещу жилищната сграда.

На фона на тежките разрушения и човешките жертви спасяването на Давид и Валентина се превърна в един от малкото обнадеждаващи моменти след трагедията. Украинските власти разпространиха кадри от спасителната операция, показващи усилията на екипите да достигнат до затрупаните хора.

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