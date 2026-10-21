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Конгресът на Чили прие закон, улесняващ експулсирането на мигранти, пребиваващи в страната незаконно, предаде Франс прес.

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Нормативният акт дава на полицията правомощия да влиза със съдебно разрешение в жилищата на хора, за които има издадена заповед да напуснат южноамериканската държава.

Освен това властите ще имат право да изискват информация за мигранти без документи от държавни институции, за да може да ги открият и да се свържат с тях.

Законът, внесен първоначално през 2024 г. от правителството на тогавашния чилийски президент - Габриел Борич от левицата, беше подкрепен и от неговия крайнодесен наследник на поста Хосе Антонио Каст, информира БТА.

Новият държавен глава, встъпил в длъжност през пролетта на тази година, обяви експулсирането на над 330 000 незаконни мигранти за ключов елемент от своята управленска програма, отбелязва АФП.

През първите шест месеца от своя четиригодишен мандат Хосе Антонио Каст експулсира едва 1800 души - предимно граждани на Колумбия, Перу, Еквадор и Боливия. 

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По-голямата част от незаконните мигранти в Чили обаче са от Венецуела.

Обтегнатите отношения между двете страни създават пречка пред изпълнението на миграционната политика на чилийското правителство.

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