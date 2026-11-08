В Париж и други градове се стигна до безредици, пожари и употреба на сълзотворен газ, а за вторник са планирани нови демонстрации

1813 Снимка: АР/БТА

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Около 146 000 души протестираха във Франция в събота, в четвъртия пореден уикенд на масови демонстрации, съобщи Министерството на вътрешните работи, цитирано от световни медии. Участието намаля спрямо предходната събота, когато оценките варираха между 320 000 и половин милион души.

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Организаторите, сред които синдикати и студентски организации, оцениха броя на участниците в днешните протести на 250 000. Демонстрантите се обявиха срещу високите разходи за живот и проблемите в образователната система.

Според вътрешното министерство протестите в големи градове, включително Тулуза, Марсилия, Лион, Бордо и Страсбург, бяха съпроводени с безредици и инциденти.

В Париж шествието премина мирно, но вечерта напрежението се изостри. Кадри показаха облаци сълзотворен газ и пожари.

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От министерството посочиха, че синдикатите са имали по-ограничена роля в организирането на шествията, а за много от тях не е било подадено предварително уведомление.

Към 19:00 часа местно време в страната бяха извършени 360 ареста и близо 40 000 превантивни проверки, особено на железопътни гари.

По-рано министърът на вътрешните работи Лоран Нунес обяви мобилизирането на 70 000 служители на силите за сигурност, както и използването на бронирани автомобили и водни оръдия. Той предупреди, че властите ще действат твърдо срещу участници в безредици и грабежи.

Според парижката полицейска префектура група от около 200 души нападна силите за сигурност след края на демонстрацията в столицата. Сблъсъците били предизвикани от задържането на мъж, запалил контейнер за отпадъци.

Префектурата съобщи за общо 15 задържани и над 5800 проверени в Париж. По нейни данни в столичната демонстрация участваха около 46 000 души.

В Бордо отделни лица замеряха силите за сигурност с предмети, съобщи местната полицейска префектура. За непридружавани непълнолетни беше въведен полицейски час от 20:00 часа в събота до 07:00 часа в неделя.

В Лион хора се събраха без официално разрешение, а полицията използва сълзотворен газ, съобщиха медии.

Според френски медии в Париж бяха задържани двама координатори на движението "Жълти жилетки". Обявеното от него събиране на площад "Конкорд" не получи предварително разрешение, но въпреки това там се събраха хора.

Синдикалното шествие в столицата беше разрешено. Телевизионни кадри показаха участници, които свиреха, пееха и танцуваха по обяд на площад "Република", откъдето потегли демонстрацията.

Нови протести са планирани за вторник. Организации, представляващи служителите във френския образователен сектор, призоваха за национален ден на стачки и демонстрации във висшето образование и научните изследвания. Според тях предложените досега правителствени мерки, включително увеличаване на персонала, са недостатъчни.

Студентските организации също възнамеряват да продължат натиска. Младите хора остават решителни и разгневени, заяви Манон Море, генерален секретар на студентския синдикат ЮНЕФ (UNEF).

През седмицата във Франция имаше и други блокади и протести. В мащабната стачка в четвъртък участваха над половин милион души според вътрешното министерство, докато синдикалната конфедерация Се Же Те (CGT) оцени броя им на близо 1,6 милиона.

В отговор на протестите премиерът Себастиен Льокорню планира в понеделник конференция за социален диалог с работнически и работодателски организации, както и разговори с представители на учениците и студентите.

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