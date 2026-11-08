Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Около 146 000 души протестираха във Франция в събота, в четвъртия пореден уикенд на масови демонстрации, съобщи Министерството на вътрешните работи, цитирано от световни медии. Участието намаля спрямо предходната събота, когато оценките варираха между 320 000 и половин милион души.

Франция

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК >>>

Организаторите, сред които синдикати и студентски организации, оцениха броя на участниците в днешните протести на 250 000. Демонстрантите се обявиха срещу високите разходи за живот и проблемите в образователната система.

Според вътрешното министерство протестите в големи градове, включително Тулуза, Марсилия, Лион, Бордо и Страсбург, бяха съпроводени с безредици и инциденти.

В Париж шествието премина мирно, но вечерта напрежението се изостри. Кадри показаха облаци сълзотворен газ и пожари.

От министерството посочиха, че синдикатите са имали по-ограничена роля в организирането на шествията, а за много от тях не е било подадено предварително уведомление.

Снимка: АР/БТА

Към 19:00 часа местно време в страната бяха извършени 360 ареста и близо 40 000 превантивни проверки, особено на железопътни гари.

По-рано министърът на вътрешните работи Лоран Нунес обяви мобилизирането на 70 000 служители на силите за сигурност, както и използването на бронирани автомобили и водни оръдия. Той предупреди, че властите ще действат твърдо срещу участници в безредици и грабежи.

Снимка: АР/БТА

Според парижката полицейска префектура група от около 200 души нападна силите за сигурност след края на демонстрацията в столицата. Сблъсъците били предизвикани от задържането на мъж, запалил контейнер за отпадъци.

Префектурата съобщи за общо 15 задържани и над 5800 проверени в Париж. По нейни данни в столичната демонстрация участваха около 46 000 души.

Снимка: АР/БТА

В Бордо отделни лица замеряха силите за сигурност с предмети, съобщи местната полицейска префектура. За непридружавани непълнолетни беше въведен полицейски час от 20:00 часа в събота до 07:00 часа в неделя.

В Лион хора се събраха без официално разрешение, а полицията използва сълзотворен газ, съобщиха медии.

Кулата на историческо кметство във Франция рухна, запалена умишлено на протестите (видео)
Виж още Кулата на историческо кметство във Франция рухна, запалена умишлено на протестите (видео)

Според френски медии в Париж бяха задържани двама координатори на движението "Жълти жилетки". Обявеното от него събиране на площад "Конкорд" не получи предварително разрешение, но въпреки това там се събраха хора.

Синдикалното шествие в столицата беше разрешено. Телевизионни кадри показаха участници, които свиреха, пееха и танцуваха по обяд на площад "Република", откъдето потегли демонстрацията.

Нови протести са планирани за вторник. Организации, представляващи служителите във френския образователен сектор, призоваха за национален ден на стачки и демонстрации във висшето образование и научните изследвания. Според тях предложените досега правителствени мерки, включително увеличаване на персонала, са недостатъчни.

Студентските организации също възнамеряват да продължат натиска. Младите хора остават решителни и разгневени, заяви Манон Море, генерален секретар на студентския синдикат ЮНЕФ (UNEF).

През седмицата във Франция имаше и други блокади и протести. В мащабната стачка в четвъртък участваха над половин милион души според вътрешното министерство, докато синдикалната конфедерация Се Же Те (CGT) оцени броя им на близо 1,6 милиона.

В отговор на протестите премиерът Себастиен Льокорню планира в понеделник конференция за социален диалог с работнически и работодателски организации, както и разговори с представители на учениците и студентите.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Милева Марич и Алберт Айнщайн: тя жертва себе си за него; той я предаде, опиянен от славата Лайф
Милева Марич и Алберт Айнщайн: тя жертва себе си за него; той я предаде, опиянен от славата
8796
"Червен" триумф: ЦСКА нокаутира "Левски" с 3 безответни гола и го свали от върха Корнер
"Червен" триумф: ЦСКА нокаутира "Левски" с 3 безответни гола и го свали от върха
18346
Пеканов: Съкращаваме 5000 щатни бройки, спираме индексацията на заплатите в МВР Бизнес
Пеканов: Съкращаваме 5000 щатни бройки, спираме индексацията на заплатите в МВР
33421
Хакери хакнаха руската статистическа служба и издадоха загубите във войната в Украйна IT
Хакери хакнаха руската статистическа служба и издадоха загубите във войната в Украйна
28302
Идеята за "Път към висшето общество" се родила в болница Impressio
Идеята за "Път към висшето общество" се родила в болница
3061
Нощ на ръба на пропастта: До този хотел се стига само с катерене. А как се слиза? (снимки/видео) Trip
Нощ на ръба на пропастта: До този хотел се стига само с катерене. А как се слиза? (снимки/видео)
18246
Астролог посочи жените от зодиака, които обичат да живеят на чужда сметка Zodiac
Астролог посочи жените от зодиака, които обичат да живеят на чужда сметка
917
Динамично време през седмицата, с температури до 25 градуса, след това рязко застудяване, дъжд и сняг Времето
Динамично време през седмицата, с температури до 25 градуса, след това рязко застудяване, дъжд и сня...
5086