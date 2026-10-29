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Иранските въоръжени сили днес заявиха, че още четири танкера са се подпалили, след като са се натъкнали на мини в Ормузкия проток, въпреки твърденията на Вашингтон, че до голяма степен е разчистил протока, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

САЩ - Израел - Иран

"Три плавателни съда нарушители експлодираха и са обхванати от пожар, след като се натъкнаха на мини, докато се опитваха да използват неразрешен маршрут в южната част на протока", съобщи Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

Те "бяха изключили радарите и навигационните си системи" и игнорираха предупрежденията, добави КГИР и посочи, че е конфискувал американски разузнавателен дрон в района.

Произходът на товара и флаговете, под които са плавали корабите, не се уточняват.

Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) по-рано съобщи за горящ кораб край бреговете на Оман, въпреки че не е известно на този етап дали той е един от трите, споменати от КГИР.

"Съдбата на екипажа е неизвестна. Към момента няма оценка на щетите или доклад за въздействието върху околната среда", отбеляза организацията.

Иранската армия след това обяви, че е ударен друг танкер.

Плавателният съд, "който е плавал незаконно в ограничена и опасна зона, беше повреден и обхванат от пожар, след като се натъкна на морски мини", се казва в изявление на армията до държавната телевизия.

Ормузкият проток, който на север граничи с бреговете на Иран, а на юг - с крайбрежието на Оман, е широк около 30 километра в най-тясната си точка.

Иран наложи контрол над този стратегически морски път, през който преди войната, започнала след американско-израелските удари срещу Техеран в края на февруари, преминаваха една пета от световните доставки на енергийни суровини.

Оттогава Техеран редовно атакува кораби в района, докато те плават край бреговете на Оман, отбелязва АФП.

В отговор Вашингтон наложи морска блокада над иранските пристанища и ескортира петролните танкери по маршрута, докато преговорите между двете държави остават в застой.

Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) наскоро заяви, че е помогнало на държави от Залива да изнесат 1,5 милиарда барела петрол през протока от лятото, заобикаляйки иранската блокада. То увери в социалната платформа Екс, че "основните маршрути са почистени от всички ирански мини, благодарение на усилията" на неговите екипи.

"Неразрешеният маршрут е миниран; собствениците и екипажите на кораби са отговорни за преминаването си през такива маршрути и не трябва да обръщат внимание на заблудите на СЕНТКОМ в социалните мрежи", заяви днес КГИР.

"Подкрепете твърденията си за разминирането на Ормзукия проток с независимо доказателство, не с прости твърдения!", заяви говорителят на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция Хосеин Мохеби в Екс.

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