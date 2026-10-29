Техеран твърди, че корабите са попаднали на морски мини и поиска от Вашингтон независими доказателства, че основните маршрути са разминирани

4572 Снимка: Скрийншот от "Х"

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Иранските въоръжени сили днес заявиха, че още четири танкера са се подпалили, след като са се натъкнали на мини в Ормузкия проток, въпреки твърденията на Вашингтон, че до голяма степен е разчистил протока, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Три плавателни съда нарушители експлодираха и са обхванати от пожар, след като се натъкнаха на мини, докато се опитваха да използват неразрешен маршрут в южната част на протока", съобщи Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

Те "бяха изключили радарите и навигационните си системи" и игнорираха предупрежденията, добави КГИР и посочи, че е конфискувал американски разузнавателен дрон в района.

Произходът на товара и флаговете, под които са плавали корабите, не се уточняват.

Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) по-рано съобщи за горящ кораб край бреговете на Оман, въпреки че не е известно на този етап дали той е един от трите, споменати от КГИР.

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"Съдбата на екипажа е неизвестна. Към момента няма оценка на щетите или доклад за въздействието върху околната среда", отбеляза организацията.

Over the past 24 hours, 3 violating tankers passing through the unauthorized southern route of the Strait of Hormuz suffered explosions and fires after hitting mines and were abandoned on the southern shores of the Strait. https://t.co/tOhU3xG30d — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) October 29, 2026

Иранската армия след това обяви, че е ударен друг танкер.

Плавателният съд, "който е плавал незаконно в ограничена и опасна зона, беше повреден и обхванат от пожар, след като се натъкна на морски мини", се казва в изявление на армията до държавната телевизия.

Ормузкият проток, който на север граничи с бреговете на Иран, а на юг - с крайбрежието на Оман, е широк около 30 километра в най-тясната си точка.

Иран наложи контрол над този стратегически морски път, през който преди войната, започнала след американско-израелските удари срещу Техеран в края на февруари, преминаваха една пета от световните доставки на енергийни суровини.

Оттогава Техеран редовно атакува кораби в района, докато те плават край бреговете на Оман, отбелязва АФП.

В отговор Вашингтон наложи морска блокада над иранските пристанища и ескортира петролните танкери по маршрута, докато преговорите между двете държави остават в застой.

CLAIM: Over recent days and weeks, Iranian-controlled media have reported Iranian claims that commercial vessels are hitting sea mines while transiting the Strait of Hormuz. These claims are FALSE. FACT: All internationally recognized primary transit routes through the Strait of Hormuz have been cleared of sea mines by U.S. forces and remain so. Thousands of commercial vessels have safely used the transit lanes and continue today. — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 28, 2026

Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) наскоро заяви, че е помогнало на държави от Залива да изнесат 1,5 милиарда барела петрол през протока от лятото, заобикаляйки иранската блокада. То увери в социалната платформа Екс, че "основните маршрути са почистени от всички ирански мини, благодарение на усилията" на неговите екипи.

"Неразрешеният маршрут е миниран; собствениците и екипажите на кораби са отговорни за преминаването си през такива маршрути и не трябва да обръщат внимание на заблудите на СЕНТКОМ в социалните мрежи", заяви днес КГИР.

"Подкрепете твърденията си за разминирането на Ормзукия проток с независимо доказателство, не с прости твърдения!", заяви говорителят на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция Хосеин Мохеби в Екс.

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