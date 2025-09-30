Тежки наводнения има и в района на Валенсия

2885 Снимки в колаж: Скрийншот/YouTube/Interestingaroundyou

Опашката на бурята "Габриел", която премина през Атлантика със силата на ураган, продължи и днес да опустошава испанските острови Ибиса и Форментера, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Метеорологичната служба АЕМЕТ запази най-високото, червено ниво на тревога и на двата острова до 16:00 ч. местно време, а вестник "Диарио де Ибиса" съобщи за значителни щети. Само за 12 часа върху острова са паднали над 230 литра дъжд на квадратен метър, съобщават местните власти.

Видеоклипове в социалните мрежи показват автомобили в Ибиса, отнесени от наводнението, както и в района на Валенсия в континентална Испания.

Пожарната служба на Ибиса е трябвало да отговори на повече от 20 обаждания само във вторник сутринта.

Вестник "Паис" и други медии съобщиха, че сред извънредните ситуации са хора, които са били блокирани в колите или домовете си. Главната магистрала E-10 и част от входовете и изходите на града са затворени. Общественият транспорт е спрян, а учебните занятия - отменени. Рано тази сутрин едно училище е било евакуирано.

Няколко пътя са били затворени, включително пътят за достъп до летището и околовръстното шосе на град Ибиса.

Според AEMET 74 милиметра дъжд са паднали близо до летището в рамките на няколко часа. Ситуацията е била влошена от прекъсвания на електрозахранването и падналите дървета са изострили проблема.

Балеарският остров Майорка също претърпя наводнение. Медиите съобщават, че северната част на планините Трамунтана е била особено силно засегната.

В понеделник регионът на Валенсия бе връхлетян от градушка, вятър и проливни валежи, което предизвика безпокойство за ново бедствие в региона малко по-малко от година след опустошителната буря на 29 октомври 2024 г., която отне живота на почти 230 души.

