Частен самолет Bombardier Challenger 601 e изчезнал по време на полет над град Монклова в мексиканския щат Коауилла, съобщи РИА Новости. Машината се е разбила в планински район.

По предварителни данни на борда са били двама души екипаж и 11 пътници. Все още съдба им остава неясна, но се предполага, че всички са загинали.

Причините за катастрофата тепърва ще се изясняват, засега не се съобщава за сигнал от пилота.

Самолетът е летял от Лас Вегас до мексиканския Монтерей. Пътниците са се връщали от боксов мач в американския град.

#BREAKING : Coahuila , Mexico - Wreckage of a Business jet that had 11 people and 2 crew members on board has been found near Monclova, Coahuila. The plane was flying from Las Vegas to Monterrey when it vanished from radar. #mexicopic.twitter.com/QKXgi5zWLN