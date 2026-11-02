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Белгийският премиер Барт де Вевер подаде днес оставка пред крал Филип, след като поредните преговори за бюджета догодина се провалиха през изминалата нощ, съобщиха местни медии. Управляващата коалиция не може да постигне съгласие как да преодолее бюджетния дефицит - с нови данъци или с ограничаване на разходите.

Европа

В съобщение от Двореца се посочва, че оставката все още не е приета и кралят ще приеме отново Де Вевер в петък.

Държавният глава започва консултации с политическите сили от управляващата коалиция в сряда.

Кралят призовава за проява на отговорност и постигане на съгласие на фона на геополитическата и икономическата криза.

Основният спор между петте партии в управляващата коалиция е как Белгия да ограничи бюджетния си дефицит и да осигури около 10 милиарда евро чрез икономии и допълнителни приходи до 2029 г.

Медиите поясняват, че фламандските социалисти настояват бюджетният недостиг да бъде преодолян с въвеждането на допълнителни данъци, а център-дясното "Реформаторско движение" предпочита намаляване на социалните плащания. 

Социалистите настояват хората с по-високи доходи и по-голямо имущество да поемат по-сериозна част от финансовата тежест чрез допълнително данъчно облагане. Тази позиция получава подкрепа и от част от центристките партньори в коалицията. От своя страна N-VA и "Реформаторското движение" се противопоставят на увеличаването на данъците и настояват за ограничаване на държавните разходи, включително в здравеопазването и социалната сфера.

Заради намерението за съкращаване на социалните разходи в Белгия тази и миналата година се състояха десетина национални стачки с блокиране на цялата страна многократно.

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Правителството се опитва да договори пълноценен бюджет за 2027 г. до края на декември и преговорите продължават от няколко месеца. Ако те се провалят, страната може да започне 2027 г. с временно финансиране на държавните разходи.

Сегашният политически сблъсък напомня на бюджетната криза от края на 2025 г. Тогава Де Вевер поиска допълнително време от краля, за да постигне съгласие между коалиционните партньори.  След продължителни преговори на 24 ноември 2025 г. правителството успя да договори мерки за бюджетни икономии в размер на 9,2 милиарда евро.

Новите разногласия показват, че коалицията продължава да изпитва сериозни затруднения при съгласуването на фискалната политика.

Държавният дълг на Белгия надхвърля 735 милиарда евро, или повече от 110% от брутния вътрешен продукт. Това е значително над референтното равнище от 60%, заложено във фискалните правила на Европейския съюзБюджетният дефицит е около 5% от БВП при европейски референтен праг от 3%, отбелязва "Евронюз".

Високата задлъжнялост увеличава натиска върху правителството, тъй като разходите за обслужване на дълга растат. Де Вевер многократно е предупреждавал, че без мерки за ограничаване на дефицита страната рискува да попадне в дългова спирала, при която ще трябва да тегли нови заеми, за да изплаща лихвите по съществуващите.

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