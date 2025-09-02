Парламентът на Буркина Фасо прие закон, забраняващ "хомосексуалните практики", които вече ще се наказват с лишаване от свобода до пет години, обяви днес министърът на правосъдието Едасо Родриге Баяла, цитиран от ДПА.

Минималното предвидено наказание е две години лишаване от свобода плюс глоба.

Първи американски щат забрани ЛГБТ знамената в училища и правителствени сгради
Виж още Първи американски щат забрани ЛГБТ знамената в училища и правителствени сгради

Рецидивисти, които нямат гражданство, ще бъдат експулсирани от страната с 23 милиона жители, която от 2022 г. се управлява от военна хунта, съобщи ДПА.

Според неправителствената правозащитна организация "Хюман Райтс Уоч" хомосексуалността вече е криминализирана в над 30 от 54-те държави в Африка, пише БТА.

ИЗБРАНО
Oще на старта на "Ергенът: Любов в рая“ първите флиртове вече са факт Лайф
Oще на старта на "Ергенът: Любов в рая“ първите флиртове вече са факт
14054
Има ли България испански комплекс? Споменът за 0:13 и 1:6 е червена лампа Корнер
Има ли България испански комплекс? Споменът за 0:13 и 1:6 е червена лампа
2900
Нестле уволни изпълнителния си директор заради романтична връзка с пряко подчинена Бизнес
Нестле уволни изпълнителния си директор заради романтична връзка с пряко подчинена
14125
Най-старият производител на двигатели в света влиза в бизнеса с дронове IT
Най-старият производител на двигатели в света влиза в бизнеса с дронове
2317
Магьосникът Ман Рей: Ще правя нещата, които не бива да правя Impressio
Магьосникът Ман Рей: Ще правя нещата, които не бива да правя
1869
Големият вайръл: CEO открадна шапка от дете на US Open и светът избухна URBN
Големият вайръл: CEO открадна шапка от дете на US Open и светът избухна
5690
Сръбски архитект сравни чифт чехли от вълна с два бели облака и ги превърна във визитна картичка на България по света Trip
Сръбски архитект сравни чифт чехли от вълна с два бели облака и ги превърна във визитна картичка на ...
3234
Как да изсушим чушки у дома Вкусотии
Как да изсушим чушки у дома
2487
Какво е Десцендентът в хороскопа и как да разберете какъв мъж ви е нужен? Zodiac
Какво е Десцендентът в хороскопа и как да разберете какъв мъж ви е нужен?
570