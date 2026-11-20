Многохилядни протестни шествия се проведоха, а на места се стигна до напрежение

14409 Снимка: БТА/АР

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Млади хора заляха улиците на 25 европейски държави. От Италия през Испания, Великобритания, Германия, Франция и Хърватия - младежите от поколението Z се мобилизираха, за да изкажат недоволството си срещу високите разходи за живот, недостига на жилище, недостатъчноо финансиране в образованието и увеличаването на разходите за отбрана.

Многохилядни протестни шествия се проведоха, а на места се стигна до напрежение, предадоха световните агенции.

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В Италия демонстрации имаше в Милано, Неапол, Генуа, Болоня, Бари и Торино. Ученици, студенти, профсъюзи и граждани се събраха, за да изкажат недоволството си срещу бюджетната политика на Джорджа Мелони. Протестиращите се обявиха срещу правителството, проектобюджета за 2027 г., рязко нарастващите разходи за живот, както и срещу състоянието на училищата и образователната система в страната.

"Младите хора в цяла Европа се мобилизират днес срещу превъоръжаването и увеличаването на разходите за отбрана. Защото това се прави за сметка на орязване на бюджета за здравеопазване и обществени разходи. Управлява ни правителство, което парче по парче ни отнема бъдещето. Искаме си го обратно!", коментира студентката Лаура Периторе.

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В столицата Рим шествието бе водено от профсъюзния лидер Маурицио Ландини.

"Дори след ден като днешния, който още от самото начало се оказа наистина значим успех, ние няма да спрем. Ще продължим напред и през следващите дни, като запазим мобилизацията си по площадите. Днешният ден показва, че хората искат да бъдат чути. Те изискват отговори на своите нужди. Затова смятам, че цялата политическа върхушка трябва да обърне сериозно внимание и да се вслуша в това, което се случва в страната, а също и в Европа", заяви той.

В италианската столица обаче се стигна до сблъсъци - протестиращи замеряха полицаите с камъни и предмети, а те им отвърнаха със сълзотворен газ.

"Gen Z поема контрола" - мотото на десетките хиляди германски младежи, които и днес излязоха на протести в цяла Германия с искания за повече средства за образование, по-решителни действия срещу климатичните промени и по-достъпни жилища. И тук недоволството е срещу орязването на финансирането в образователния сектор, здравеопазването и социални услуги, за сметка на увеличени военни разходи. Високата цена на живота е нещо, с което управляващите не могат да се справят, казват германските младежи.

"Няма как да не сме недоволни от поголовното намаляване на бюджети във всякакви сфери. Длъжни сме да настояваме нещо да се промени, защото нещата не може да продължават по този начин", коментира една от протестиращите Жасмин Хамади.

Собствениците на някои магазини в Хамбург, Бремен и Кьолн пък покриха витрините си с предпазни плоскости заради опасения от вандалски прояви.

Младежките протести достигнаха и до Лондон, където ученици напуснаха класните стаи и се присъединиха към студентите, събрали се пред парламента. Критиките им към управляващите са, че не се справят с високите цени на живота, но са увеличили разходите за отбрана.

Протестиращите носеха транспаранти и плакати, призоваващи за "спасяване на висшето образование" и за прекратяване на глобалните войни.

От полицията в британската столица съобщиха за десет арестувани демонстранти.

Французите и днес не останаха безучастни към призивите да излязат по улиците. Повече пари за образование, по-малко за война беше сред най-често скандираните лозунги.

А в Мадрид недоволството беше концентрирано пред сградата на министерството на образованието, след издадена забрана учителите да призовават учениците да протестират и призив всеки преподавател, който повдигне в клас темата за протестите, да бъде докладван.

Сред протестиращите беше и 21-годишният Бруно, член на студентски синдикат. "Не можем просто да стоим и да не правим нищо", заяви той пред обществената радио-телевизионна компания RTVE.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.