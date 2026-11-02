Сред засегнатите места са едни от най-оживените части на столицата - булевард "Патисион", улица "Акадимиас", площадите "Канингос" и "Кумундуру", Свещеният път ("Иера Одос") и парк "Ризари"

505 Снимка: БТА

Чуйте статията:

За случаи на кражби на общо девет километра кабели от мрежата за улично осветление на гръцката столица Атина съобщи кметът на града Харис Дукас. В писмо, адресирано до министъра на защитата на гражданите Михалис Хрисохоидис и публикувано днес на сайта на Община Атина, Дукас посочва, че тези случаи са предизвикали мащабни прекъсвания на уличното осветление в Атина, включително и по някои централни улици и площади, а нанесените щети възлизат на стотици хиляди евро.

В писмото си Дукас подчертава, че само за последната една година общината е подала 70 сигнала за подобни посегателства над инфраструктурата.

Според гръцките медии сред засегнатите места са едни от най-оживените части на столицата - булевард "Патисион", улица "Акадимиас", площадите "Канингос" и "Кумундуру", Свещеният път ("Иера Одос") и парк "Ризари".

Кражбите причиняват продължителни прекъсвания на уличното осветление, включително в централни райони с интензивно движение на автомобили и пешеходци. Възстановяването на повредената инфраструктура изисква значителни средства от общинския бюджет.

Посегателствата продължават, като в някои случаи извършителите се връщат на същите места дори след подмяната на откраднатите кабели, съобщава гръцкият вестник "Та Неа".

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Кметът предупреждава, че проблемът далеч надхвърля материалните щети. Оставането на цели участъци от града без осветление създава рискове за сигурността на гражданите, особено през нощните часове.

"Безконтролната дейност на престъпните групи трябва незабавно да бъде пресечена. Не може улиците на Атина да остават в тъмнина, с всички произтичащи от това проблеми за сигурността на гражданите", заявява Дукас в писмото си.

Той подчертава, че разходите за възстановяване на осветителната мрежа се поемат от общината, което ограничава възможностите за финансиране на други дейности и подобрения в градската среда.

В писмото си Дукас обръща специално внимание и на трагичната експлозия от 25 септември в историческия квартал "Плака", при която беше разрушена сграда и загинаха шестима души. Гръцките медии съобщиха, че полицията е задържала трима души, заподозрени в кражба на медни тръби от сградата. Според разследващите действията им може да са предизвикали изтичане на газ, довело до последвалата експлозия.

Според кмета трагедията показва, че кражбите на мед могат да имат много по-тежки последствия от прекъсването на осветлението или финансовите загуби.

Затова Дукас настоява за спешна среща с министъра на защитата на гражданите, на която да бъдат обсъдени конкретни мерки за справяне с проблема.

Сред предложенията му е организирането на съвместни патрули на националната и общинската полиция, които да засилят наблюдението в най-засегнатите райони.

Кметът призовава също за по-решителни действия срещу организираните групи, извършващи кражбите, както и срещу каналите за изкупуване и продажба на крадена мед.

Според него без координирани действия на държавните и общинските власти посегателствата срещу инфраструктурата ще продължат да застрашават сигурността на жителите и да причиняват нови финансови загуби на Атина.

Миналия месец гръцката полиция разби престъпна група, откраднала 25 километра медни кабели от съоръжения на френска компания в района на Атина, като щетите са възлизат на 1 милион евро.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.