В проектодекларацията преди срещата ЕС-Канада липсват термините "асоцииран член" и "асоциирано членство" за северноамериканската държава

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Европейският съюз се е отказал от идеята да приеме Канада за асоцииран член, предаде ДПА преди срещата на върха ЕС - Канада, насрочена за днес и утре, цитирана от БТА.

През септември председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви в Страсбург, че страната от Северна Америка трябва да стане първият асоцииран член на ЕС - статут, какъвто в момента няма нито една държава.

Идеята предизвика голям международен интерес, но постави и редица въпроси. Основният е как точно би изглеждало подобно "асоциирано членство", тъй като досега ЕС не е използвал такъв статут.

Сега обаче в обща проектодекларация на Канада и ЕС термините "асоцииран член" и "асоциирано членство" не присъстват, посочва ДПА.

По настояване на германския канцлер Фридрих Мерц и на още няколко лидери на страни от ЕС тези понятия са премахнати от проектоизявлението, информира агенцията, като се позовава на дипломати.

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В настоящия си вид общата декларация призовава за "все по-тясно сътрудничество" между Канада и ЕС. Освен това първоначално заложените ангажименти за интегриран финансов пазар и взаимни преференции в областта на икономическата сигурност не са толкова категорични, отбелязва ДПА.

Очаква се ЕС и Канада да излязат с общата декларация след края на срещата си на върха утре, пише агенцията, като припомня, че канадският министър-председател Марк Карни постави за цел задълбочаване на връзките с европейския блок, откакто търговските отношения със САЩ се обтегнаха по време на втория мандат на американския президент Доналд Тръмп.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.