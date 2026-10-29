Европейската комисия иска да избегне хаос с различни възрастови ограничения в отделните държави, докато се приеме общ европейски регламент

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Брюксел обяви, че е решил да отложи прилагането с една година на всякакво национално законодателство за забрана на социалните мрежи за непълнолетни, като начин да предотврати припокриването с европейски правила, обсъждани в момента, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Това решение бе взето, след като Австрия информира Брюксел за намерението си да забрани на децата под 14 години да използват социални мрежи. Други държави членки също обмислят въвеждане на подобни закони, а Европейската комисия иска да избегне приемането им преди да са одобрени общи правила. Предложеният закон във Франция не се очаква да бъде засегнат.

"Всички деца в ЕС заслужават еднакво ниво на онлайн сигурност", заяви говорител на ЕК днес и подчерта, че целта е "да има хармонизиран подход" в цяла Европа.

Проекторегламентът за онлайн защита на деца - "Регламент за децата", предложен в средата на септември от ЕК, все още не е гласуван в настоящия си вид от Европейския парламент и от 27-те страни членки.

Междувременно ЕК иска да избегне "фрагментиране" на единния европейски пазар. "Ако направите това, ще се сблъскате с различни възрастови ограничения и различни закони в различните държави членки" и разпоредбите ще станат "невъзможни за прилагане", обясни говорителят Тома Рение.

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Зависимост от екраните, тормоз, недоспиване, хранителни разстройства, да не говорим за сексуалните посегателства - непълнолетните са изложени на много рискове в интернет, отбелязва АФП.

В резултат политическият натиск се покачва от всички страни за по-добра защита на децата и подрастващите в ЕС, а инициативите на национално ниво се умножават.

Във Франция одобреният това лято от парламента закон, забраняващ използването на социални мрежи за деца под 15 години, беше отменен от най-висшия съд - Конституционния съвет, на основание свободата на словото.

Президентът Еманюел Макрон обеща нов "правно издържан" закон до пролетта на 2027 г.

Не е ясно дали този закон ще бъде засегнат от едногодишния мораториум, тъй като Париж уведоми Брюксел преди средата на септември и преди представянето на "Регламента за децата".

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