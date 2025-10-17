Руският президент има замразени сметки в ЕС, но не и забрана за пътуване в Общността, коментира официален представител на ЕК

4738 Снимка: AP/БТА

Брюксел не възразява срещу планираната среща в Будапеща на американския президент Владимир Путин и руския му колега Владимир Путин.

"Всяка среща, която придвижва Украйна към справедлив и траен мир, е добре дошла", коментира официален представител на Европейската комисия, цитиран от БНР и уточни, че руският президент Путин и външният министър Лавров имат замразени сметки в Европейския съюз, но не и забрана за пътуване в Общността.

Унгария ще гарантира, че Путин ще може да влезе в страната за срещата с Тръмп и след това безпрепятствено да отпътува, заяви унгарският външен министър Петер Сиярто. "Няма нужда от каквито и да било консултации по този въпрос, ние сме суверенна държава. Ще приемем Путин с уважение, ще осигурим домакинство за срещата и добри условия за преговори с американския президент", посочи той.

За Путин е издадена заповед за арест от Международния наказателен съд, но Унгария вече е в процедура по напускане на тази институция. Унгарският премиер Виктор Орбан обяви това през април, след като бе домакин на израелския си колега Бенямин Нетаняху, срещу когото също има издадена заповед за арест по обвинения в престъпления срещу човечеството в конфликта в ивицата Газа. Нетаняху яростно отхвърля обвиненията.

Заповедта за Путин бе издадена през март 2023 г., като руският президент е обвинен в участие в отвличане на деца от Украйна по време на конфликта, предизвикан от нахлуването на руската армия в съседната страна. Съдът, чиято централа е в Хага, Нидерландия, разчита на държави да арестуват заподозрени. Москва отрича обвиненията и сочи заповедта за доказателство за враждебното отношение на Запада към Русия.

Орбан заяви днес във Фейсбук, че е разговарял с Владимир Путин и че подготовката за срещата в Будапеща "продължава с пълна сила". Той не предостави повече подробности за телефонния разговор.

Кремъл потвърди информацията за разговора и добави, че Путин е осведомил Орбан за разговора си с Тръмп, а унгарският премиер е заявил, че страната му е готова да осигури необходимите условия за организиране на срещата.

Правителството на Орбан често е влизало в сблъсъци с други лидери от ЕС по темата за Украйна, тъй като поставя под въпрос дали блокът трябва да изпраща военна помощ на Киев, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Отношенията на Украйна с Унгария напоследък са все по напрегнати. Украинският президент Володимир Зеленски миналия месец заяви, че унгарски дронове са навлезли във въздушното пространство на Украйна, а Орбан му отвърна, че Украйна не е независима суверенна държава.

Унгария също така все още разчита на доставки на руски газ и петрол, въпреки че ЕС се опитва да спре тези доставки до 2028 г. и Тръмп призова блока да прекрати вноса на руска енергия.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.