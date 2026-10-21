290 Снимка: АП/БТА

Чуйте статията:

Европейската комисия съобщи, че предоставя 20,5 милиона евро в подкрепа на журналистиката, медийния плурализъм и медийната грамотност в ЕС. Комисията е предвидила общ годишен бюджет от 50 млн. евро за подпомагане на европейските медии.

С 14 млн. евро ще бъдат финансирани проекти за сътрудничество в областта на журналистиката, местните медии и медиите от обществена значимост. Ще бъдат подкрепени трансгранични съвместни проекти между новинарски медийни организации, насочени към иновативни бизнес модели и журналистически инициативи.

С 3,5 млн. евро ще бъдат поощрени трансгранични проекти за медийна грамотност, за да се подобрят уменията на гражданите и те да могат безопасно и уверено да се ориентират в информационното пространство, предаде БТА. Предвидени са 3 млн. евро за независим общоевропейски механизъм за бързо реагиране, който да следи за нарушения на свободата на печата и медиите в ЕС и в страните, преговарящи за присъединяване.

Това наблюдение ще помогне за събиране на по-качествени данни и оценки на заплахите за медийния плурализъм и безопасността на журналистите, отбелязва комисията. Допълва се, че събраните данни ще бъдат използвани при изготвянето на годишния доклад на ЕК за върховенството на закона.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.