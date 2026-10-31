Броят на жертвите на епидемията от ебола в Конго е надхвърлил 5000 души
За случаи на заразяване съобщиха също източноафриканските държави Кения и Уганда
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Броят на жертвите на епидемията от ебола в Демократична република Конго е надхвърлил 5000 души, показват правителствени данни, цитирани от Ройтерс. Властите все още не са намерили начин да овладеят най-смъртоносната епидемия от заболяването в историята на страната.
Няма одобрени лечения или ваксини срещу рядката разновидност на вируса - Бундибуджо, която е причина за настоящата епидемия в централноафриканската държава.
От обявяването на епидемията през май досега са били заразени над 10 000 души.
Бавното откриване на новите случаи на зараза, въоръжените конфликти и претоварената здравна система са допринесли за по-бързото разпространение на вируса в сравнение с предишни епидемии. Засегнати са осем от общо 26-те провинции на ДР Конго, като много от смъртните случаи са настъпили извън лечебните центрове.
Настоящата епидемия е втората по мащаб в света за всички времена. По-голяма е била единствено епидемията от 2014-2016 г., при която в Гвинея, Либерия и Сиера Леоне бяха заразени над 28 600 души, а повече от 11 000 загубиха живота си.
Миналата седмица Нигерия стана четвъртата африканска държава, съобщила за случай на ебола, с което географският обхват на епидемията се разшири и към Западна Африка.
За случаи на заразяване съобщиха също източноафриканските държави Кения и Уганда.