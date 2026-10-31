Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Броят на жертвите на епидемията от ебола в Демократична република Конго е надхвърлил 5000 души, показват правителствени данни, цитирани от Ройтерс. Властите все още не са намерили начин да овладеят най-смъртоносната епидемия от заболяването в историята на страната.

Няма одобрени лечения или ваксини срещу рядката разновидност на вируса - Бундибуджо, която е причина за настоящата епидемия в централноафриканската държава.

От обявяването на епидемията през май досега са били заразени над 10 000 души.

Бавното откриване на новите случаи на зараза, въоръжените конфликти и претоварената здравна система са допринесли за по-бързото разпространение на вируса в сравнение с предишни епидемии. Засегнати са осем от общо 26-те провинции на ДР Конго, като много от смъртните случаи са настъпили извън лечебните центрове.

Заразата от ебола в Конго е на път да надмине най-смъртоносната епидемия от болестта
Виж още Заразата от ебола в Конго е на път да надмине най-смъртоносната епидемия от болестта

Настоящата епидемия е втората по мащаб в света за всички времена. По-голяма е била единствено епидемията от 2014-2016 г., при която в Гвинея, Либерия и Сиера Леоне бяха заразени над 28 600 души, а повече от 11 000 загубиха живота си.

Миналата седмица Нигерия стана четвъртата африканска държава, съобщила за случай на ебола, с което географският обхват на епидемията се разшири и към Западна Африка.

За случаи на заразяване съобщиха също източноафриканските държави Кения и Уганда.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Слави Трифонов обяви, че спира телевизия 7/8 Лайф
Слави Трифонов обяви, че спира телевизия 7/8
31076
Отличен дебют за Никола Цолов във Формула 1 (снимки) Корнер
Отличен дебют за Никола Цолов във Формула 1 (снимки)
23340
Външният дълг на България скочи с 25% за година и достигна 68,8 млрд. евро Бизнес
Външният дълг на България скочи с 25% за година и достигна 68,8 млрд. евро
10406
К100: А1 e най-голямата технологична компания и лидер в системната интеграция у нас IT
К100: А1 e най-голямата технологична компания и лидер в системната интеграция у нас
5261
Откриха нови помещения и настилки в комплекса на римските терми в Рациария Impressio
Откриха нови помещения и настилки в комплекса на римските терми в Рациария
6824
Това са 20-те най-посещавани музея в света – пет от тях са в Европа Trip
Това са 20-те най-посещавани музея в света – пет от тях са в Европа
1573
Спагети по горски: Бекон, гъби и доматен сос в една чиния Вкусотии
Спагети по горски: Бекон, гъби и доматен сос в една чиния
2596
1.5 вече е недостижима граница, ЕС призовава държавите да се готвят за глобално затопляне от 3 °C Времето
1.5 вече е недостижима граница, ЕС призовава държавите да се готвят за глобално затопляне от 3 °C
371