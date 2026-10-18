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Общият брой на конфликтите по света е достигнал най-високото си равнище от Втората световна война насам. Статистката изнесе "Файненшъл таймс" (ФТ) в публикация, озаглавена "Влизаме ли като насън в Третата световна война?". Британското издание се позовава на данни от шведския университет в Упсала и доклад на Института за изследване на мира в Осло, като същевременно цитира и актуалната оценка на Международната кризисна група за 65 активни военни огнища и политически кризи на планетата през миналата 2025 г. Това е най голям брой от началото на статистическите наблюдения през 1946 г.

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Главният коментатор по международните въпроси на ФТ Гидеон Рахман отчита, че войните в Иран и Украйна доминират в световните заглавия, но той насочва вниманието и към Судан. Конфликтът там предизвика принудително изселване на повече от 14 милиона души и системни масови убийства на цивилни граждани.

От своя страна войната в Украйна надхвърли по продължителност военните действия между СССР и нацистка Германия.

"Файненшъл таймс" припомня две ключови изказвания. "Не сме във война, но вече не сме и в мир" на германския канцлер Фридрих Мерц и "Ние сме следващата цел на Русия и трябва да бъдем подготвени за мащаб на война, какъвто са преживели нашите баби и дядовци" на генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Нарастването на нестабилността съвпада с дълбока структурна промяна в световната икономика. През 1989 година държавите от групата Г-7 осигуряваха две трети от глобалния икономически продукт и сходен дял от военните разходи в света. Към 2022 година делът на тези страни в световния брутен вътрешен продукт е спаднал до около 43 на сто, а военните им бюджети формират близо половината от глобалните разходи за отбрана, отчита авторът на анализа Гидиън Рахман.

"Можете да говорите колкото искате за международни любезности, но ние живеем в истински свят, управляван от силата и мощта", заяви заместник-началникът на президентската администрация на САЩ Стивън Милър, цитиран от "Файненшъл Таймс". В същия контекст изданието припомня думите на Доналд Тръмп, обвинил Володимир Зеленски в "хазарт с Трета световна война" заради исканията за допълнителна военна помощ.

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Анализът поставя акцент върху оформянето на координиран съюз между Москва, Пекин, Техеран и Пхенян, обединени от противопоставянето на западния ред за сигурност. През 2024 година Русия и Северна Корея сключиха договор за взаимна отбрана, довеждащ до изпращането на севернокорейски подразделения на европейския фронт. Китай от своя страна предоставя икономическа и технологична подкрепа на руската отбранителна промишленост и разширява собствения си военен флот, надминаващ по брой кораби този на САЩ.

Анализът цитира и президента на Украйна Володимир Зеленски: "Появата на севернокорейски части на бойното поле е първата стъпка към световна война". Медията припомня и друго негово ключово обръщение: "Целият свят трябва да реши дали искаме да спрем руската агресия, или искаме да дадем началото на трета световна война".

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В Близкия изток ракетните удари засегнаха ключови транспортни възли, включително летището в Рияд, а конфликтът между САЩ и Иран се пресича с бойните действия в Европа чрез доставки на дронове и разузнавателни данни. В Азия китайската армия провежда мащабни учения с бойни стрелби покрай бреговете си, поддържайки постоянен натиск върху Тайван. Тези действия подкопават установения след 1945 година принцип за забрана на насилствено прекрояване на държавните граници.

Авторът на статията цитира и историческата максима на Лев Троцки: "Войната може да не се интересува от вас, но вие представлявате интерес за нея".

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Водещите ревизионистки сили все по-открито налагат принципа на сферите на влияние за сметка на суверенитета на по-малките съседни държави, обобщава "Файненшъл таймс". Според изданието този подход игнорира интересите на обществата в Източна Европа и Азия и същевременно подлага на съмнение американската политика на стратегическо възпиране. 

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