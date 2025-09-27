Британският крал Чарлз Трети е изиграл изключително важна роля в убеждаването на президента Доналд Тръмп, че Украйна може да победи Русия, пише "Дейли телеграф". Информацията за това идва от Андрий Ермак - началник на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, предава БНР.

Тръмп

Андрий Ермак е заявил пред британското издание, че разговорите на "четири очи" между краля и президента на САЩ по време на държавното му посещение са били "много важни".

Както стана ясно по-рано тази седмица, Тръмп промени рязко мнението си като заяви, че Украйна може да си върне всичките загубени територии от Русия, заявявайки преди това, че Зеленски трябва да се откаже от земя в замяна за мир.

Ермак е посочил, че е добре запознат с позицията на Чарлз Трети, на премиера Киър Стармър и останалите политици, с които Доналд Тръмп се е срещнал и че държавното посещение е било изключително полезно.

"Дейли телеграф" припомня думите на краля по време на държавния прием в Уиндзор, когато заяви: "В две световни войни се борихме заедно, за да победим силите на тиранията. Днес, когато тиранията отново заплашва Европа, ние и нашите съюзници сме заедно в подкрепа на Украйна, за да възпираме агресията и да осигурим мир".

Ермак е отбелязал като ключово посещението на Джонатан Пауъл, съветник по националната сигурност на Великобритания, за среща с войници на фронтовата линия в североизточния Харковски регион на Украйна преди държавното посещение.

Според него, информацията и личните впечатления на място, които е получил Пауъл, са били обсъдени с американците при посещението на Тръмп.

ИЗБРАНО
Как се разви Стокхолмският стил и защо е толкова популярен днес? Лайф
Как се разви Стокхолмският стил и защо е толкова популярен днес?
5579
Екстаз! България е на световен финал във волейбола след 55 години! Корнер
Екстаз! България е на световен финал във волейбола след 55 години!
33313
Индекс на икономическата свобода 2025: България не може да се върне при свободните държави Бизнес
Индекс на икономическата свобода 2025: България не може да се върне при свободните държави
3723
Череп на един милион години може да пренапише човешката еволюция IT
Череп на един милион години може да пренапише човешката еволюция
8089
Би Би Кинг: Винаги съм се развеждал, само "Люсил" остана завинаги с мен Impressio
Би Би Кинг: Винаги съм се развеждал, само "Люсил" остана завинаги с мен
1919
Градът бяга: От академичния мрак до средновековните фантазии URBN
Градът бяга: От академичния мрак до средновековните фантазии
1340
Нова мода: Круизните кораби, на които живееш "завинаги" Trip
Нова мода: Круизните кораби, на които живееш "завинаги"
2682
Класическото италианско ястие, което постепенно изчезва от трапезата на една държава Вкусотии
Класическото италианско ястие, което постепенно изчезва от трапезата на една държава
1462