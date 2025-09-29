Лодка с рекорден брой мигранти в събота достигна до бреговете на Обединеното кралство, предадоха ДПА и Пи Ей Мидия, цитирани от БТА.

Британия

Плавателният съд със 125 души на борда е отплавал от Франция и е прекосил Ламанша.

През август британските власти се натъкнаха на лодка, превозваща 106 души, като досега това бе най-голямото количество хора, влезли нелегално в страната на борда на подобен плавателен съд.

"Тези преходи с малки лодки са напълно неприемливи, а подлите трафиканти на хора, които стоят зад тях, причиняват хаос по нашите граници", заяви британската министърка на вътрешните работи Шабана Махмуд. Тя отбеляза, че нелегалните мигранти могат да бъдат задържани по силата на двустранно споразумение с Франция и добави, че вече са започнали първите депортации. "Защитата на границите на Обединеното кралство е мой приоритет като министър на вътрешните работи и ще проуча всички възможности за възстановяването на реда в нашата имиграционна система", подчерта Махмуд.

Броят на мигрантите, които са пристигнали в Обединеното кралство с малки лодки от началото на годината, вече надхвърля 33 000. Това е рекордно за количество за периода от януари до септември, откакто през 2018 г. за първи път бяха публикувани данни за трафика на мигранти през Ламанша.

В събота до бреговете на Великобритания са стигнали 12 лодки с общ 895 души. Съобщава се, че в неделя сутринта край френското крайбрежие е загинало едно дете, пътувало с нелегални мигранти през Ламанша. Ден по-рано край северното крайбрежие на Франция две жени са загинали при опит да преминат по опасния маршрут.

Миналата година френската брегова охрана е отчела общо 50 смъртни случая сред мигранти, опитвали се да пресекат Ламанша.

