Братът на Виктор Орбан е арестуван в Будапеща при акция срещу трафик на хора
Истинската мишена съм аз, заяви бившият премиер на Унгария. В типичния си стил моментално се представи като жертва, отвърна наследникът му Петер Мадяр
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Унгарските власти арестуваха множество заподозрени в акция срещу трафик на хора. Сред задържаните е Арон Орбан - по-малкият брат на бившия премиер Виктор Орбан.
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Националното бюро за разследване (NNI) и Националната служба за възстановяване и защита на активите (NVVH) извършиха едновременни претърсвания на домове в Будапеща и окръг Пеща.
Виктор Орбан индиректно потвърди ареста на брат си в публикация в социалните мрежи.
"Днес правителството трябва да бъде призовано на отговорност пред Комисията по националната сигурност заради начина, по който управлява архивите на тайната полиция от комунистическата епоха. Въпреки това, вместо да бъде подложено на разследване, то използва политическо преследване, за да отвлече вниманието", написа бившият премиер.
Според него истинската мишена е той, брат му "просто се използва, за да стигнат до мен".
Today, the government should be held to account before the National Security Committee over its handling of the communist-era secret police archives. However, instead of facing scrutiny, it is using political persecution to divert attention. What is happening in Hungary is not accountability. It is a political witch hunt. Whenever the government finds itself in an embarrassing situation, it resorts to the tactics of the communist-era secret police. The aim of this dirty political game is to eliminate opponents and establish a one-party state. I am the real target. My younger brother is simply being used to get to me.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 9, 2026
"Онова, което се случва в Унгария, не е отговорност. Това е политическа лов на вещици. Всеки път, когато правителството се озове в компрометираща ситуация, то прибягва до тактиките на комунистическата тайна полиция. Целта на тази мръсна политическа игра е да елиминира опонентите и да установи еднопартийна държава", заяви още Орбан.
Viktor Orbán has confirmed that the investigating authorities have taken his younger brother, Áron Orbán, into custody. The former prime minister, as usual, immediately started pointing the finger at others and, like the 'brave' street fighter he claims to be, instantly cast himself as the victim. "As you sow, so shall you reap…"— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) November 9, 2026
Настоящият премиер Петер Мадяр отбеляза в отговор, че предшественикът му сам е потвърдил ареста, преди да бъде обявен от службите.
"Естествено, в типичния си стил, бившият министър-председател веднага посочи с пръст другите и - влизайки в ролята на "смел" уличен боец - моментално се представи като жертва", написа Мадяр в социалните мрежи. "Каквото си посееш, това ще пожънеш...", добави той.
According to a survey published today by Medián, TISZA is now leading Fidesz by 48 percentage points. Thank you for your tremendous trust! We will continue on the path of political transformation, working towards a functioning and humane Hungary. @PM_ViktorOrban's party, which held a monopoly on power for decades, has fallen to a level of support not seen in thirty years. Today, far more people would vote for TISZA than in April. According to this survey, if an election were held today, TISZA would win all 106 single-member constituencies. Interestingly, TISZA was polling better in April 2024, when we took over the party and the first survey was conducted, than Fidesz is today.— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) November 9, 2026
Веднага след това той публикува днешни резултати от социологическо проучване на местната агенция Medián, според които неговата партия ТИСА води по доверие с 48% пред тази на Орбан - ФИДЕС.
"Благодарим ви за огромното доверие! Ще продължим по пътя на политическата трансформация, работейки за една функционираща и хуманна Унгария", написа Мадяр.