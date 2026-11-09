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Унгарските власти арестуваха множество заподозрени в акция срещу трафик на хора. Сред задържаните е Арон Орбан - по-малкият брат на бившия премиер Виктор Орбан.

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Националното бюро за разследване (NNI) и Националната служба за възстановяване и защита на активите (NVVH) извършиха едновременни претърсвания на домове в Будапеща и окръг Пеща.

Виктор Орбан индиректно потвърди ареста на брат си в публикация в социалните мрежи.

"Днес правителството трябва да бъде призовано на отговорност пред Комисията по националната сигурност заради начина, по който управлява архивите на тайната полиция от комунистическата епоха. Въпреки това, вместо да бъде подложено на разследване, то използва политическо преследване, за да отвлече вниманието", написа бившият премиер.

Според него истинската мишена е той, брат му "просто се използва, за да стигнат до мен".

"Онова, което се случва в Унгария, не е отговорност. Това е политическа лов на вещици. Всеки път, когато правителството се озове в компрометираща ситуация, то прибягва до тактиките на комунистическата тайна полиция. Целта на тази мръсна политическа игра е да елиминира опонентите и да установи еднопартийна държава", заяви още Орбан.

Настоящият премиер Петер Мадяр отбеляза в отговор, че предшественикът му сам е потвърдил ареста, преди да бъде обявен от службите.

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"Естествено, в типичния си стил, бившият министър-председател веднага посочи с пръст другите и - влизайки в ролята на "смел" уличен боец ​​- моментално се представи като жертва", написа Мадяр в социалните мрежи. "Каквото си посееш, това ще пожънеш...", добави той.

Веднага след това той публикува днешни резултати от социологическо проучване на местната агенция Medián, според които неговата партия ТИСА води по доверие с 48% пред тази на Орбан - ФИДЕС.

"Благодарим ви за огромното доверие! Ще продължим по пътя на политическата трансформация, работейки за една функционираща и хуманна Унгария", написа Мадяр.

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