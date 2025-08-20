Боядисват оградата по границата САЩ-Мексико в черно, за да стане гореща за катерене
Мярката ще бъде предприета по специално искане на президента Доналд Тръмп
Правителството на САЩ планира оградата по южната граница с Мексико да бъде боядисана в черно, за да я направи прекалено гореща за катерене, заяви министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноъм, цитирана от ДПА и БТА.
САЩ
Мярката има за цел да възпрепятства незаконното преминаване на границата.
Ноъм заяви, че оградата, съставена от плътно разположени метални колони, вече е "много, много трудна за прескачане, почти невъзможна", и се простира дълбоко в земята, което прави прокопаването на тунел под нея изключително трудно.
Министърката, която говори на пресконференция в Ню Мексико, добави, че боядисването на цялата конструкция в черно е "по специално искане" на президента на САЩ Доналд Тръмп. Тази мярка ще повиши температурата на повърхността при горещи условия и ще направи преминаването още по-трудно, заяви Ноъм.
Преди да бъде избран за президент през 2016 г., Тръмп обеща да построи стена по протежение на южната граница с дължина около 3200 километра, за да не допуска нелегални имигранти.. Той започна изграждането на конструкцията по време на първия си мандат и се ангажира да я завърши в следващите години.