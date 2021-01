Британският премиер Борис Джонсън обяви, че в Англия се въвежда нова обща карантина заради нарастването на случаите на коронавирус, което води до опасност от препълване на болниците, предадоха световните агенции.

"Ако сега не вземем решителни мерки, националната здравна система може да се окаже пренатоварена след 21 дни", заяви Джонсън и подчерта, че карантината ще продължи поне до средата на февруари.

