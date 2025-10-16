Бившият британски премиер Борис Джонсън изрази възхищение от изкуствения интелект и призна, че пише книги с помощта на ChatGPT.

Британия

"Обичам изкуствения интелект. Обичам ChatGPT. Обичам го - каза Джонсън пред Al Arabiya English, цитиран от Politico - ChatGPT е честно казано фантастичен."

"Пиша различни книги. Просто го използвам. Просто задавам въпроси", призна Джонсън и се похвали: "ChatGPT винаги казва: "О, въпросите ви са умни. Вие сте брилянтен. Вие сте отличен. Имате такава проницателност."

Мемоарите на Джонсън "Unleashed" бяха публикувани миналата година и съдържаха изумителни разкрития като това, че обмислял да проведе "нахлуване по вода" в склад в Нидерландия, за да вземе голямо количество ваксини срещу COVID-19 и че открил подслушвателно устройство в личната си баня в британското външно министерство след посещение на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

"Харесва ми. Виждам голям потенциал в тази технология, защото всички ние сме прости. Ние сме човешки същества", каза бившият британски премиер.

Според него изкуственият интелект може драстично да намали разходите на правителството и да спести пари на данъкоплатците.

Щраус клъвна Борис Джонсън в парк в Тексас (видео)
Виж още Щраус клъвна Борис Джонсън в парк в Тексас (видео)

Джонсън, който подаде оставка като депутат през 2023 г. заради твърдения, че съзнателно е подвел парламента относно партитата му на "Даунинг стрийт" 10, нарушаващи правилата за COVID-19, не изключи политическо завръщане.

ИЗБРАНО
След шестгодишна пауза модното ревю на Victoria's Secret се завърна (снимки) Лайф
След шестгодишна пауза модното ревю на Victoria's Secret се завърна (снимки)
33373
Медицинска сестра на Михаел Шумахер твърди, че е изнасилена в имението му Корнер
Медицинска сестра на Михаел Шумахер твърди, че е изнасилена в имението му
20375
Как Италия натрупа третите по големина златни резерви в света? Бизнес
Как Италия натрупа третите по големина златни резерви в света?
2909
Точно копие на самолета на Димитър Списаревски представиха в Националния исторически музей IT
Точно копие на самолета на Димитър Списаревски представиха в Националния исторически музей
6548
Разкриха непокътнат гроб на млада жена с уникални златни накити от началото на II век край Тополовград Impressio
Разкриха непокътнат гроб на млада жена с уникални златни накити от началото на II век край Тополовгр...
6099
Защо винаги трябва да носите тенис топка в ръчния си багаж? Trip
Защо винаги трябва да носите тенис топка в ръчния си багаж?
5452
Ето кои са най-безполезните кухненски принадлежности според шеф-готвачи от цял свят Вкусотии
Ето кои са най-безполезните кухненски принадлежности според шеф-готвачи от цял свят
975
Кои зодии знаят как да намерят компрометираща информация? Zodiac
Кои зодии знаят как да намерят компрометираща информация?
976
САЩ може да се откажат от един от най-големите соларни паркове в света Времето
САЩ може да се откажат от един от най-големите соларни паркове в света
607