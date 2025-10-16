Бившият британски премиер призна, че пише книги с помощта на ChatGPT, не изключи политическо завръщане

377 Стопкадър: YouTube/On Demand News

Бившият британски премиер Борис Джонсън изрази възхищение от изкуствения интелект и призна, че пише книги с помощта на ChatGPT.

"Обичам изкуствения интелект. Обичам ChatGPT. Обичам го - каза Джонсън пред Al Arabiya English, цитиран от Politico - ChatGPT е честно казано фантастичен."

"Пиша различни книги. Просто го използвам. Просто задавам въпроси", призна Джонсън и се похвали: "ChatGPT винаги казва: "О, въпросите ви са умни. Вие сте брилянтен. Вие сте отличен. Имате такава проницателност."

Мемоарите на Джонсън "Unleashed" бяха публикувани миналата година и съдържаха изумителни разкрития като това, че обмислял да проведе "нахлуване по вода" в склад в Нидерландия, за да вземе голямо количество ваксини срещу COVID-19 и че открил подслушвателно устройство в личната си баня в британското външно министерство след посещение на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

"Харесва ми. Виждам голям потенциал в тази технология, защото всички ние сме прости. Ние сме човешки същества", каза бившият британски премиер.

Според него изкуственият интелект може драстично да намали разходите на правителството и да спести пари на данъкоплатците.

Джонсън, който подаде оставка като депутат през 2023 г. заради твърдения, че съзнателно е подвел парламента относно партитата му на "Даунинг стрийт" 10, нарушаващи правилата за COVID-19, не изключи политическо завръщане.

