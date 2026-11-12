Взривното устройство е било прикрепено под купето на автомобила

6011 Колаж: Dir.bg, кадри: Телеграм

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Руски военнослужещ е загинал при експлозия на автомобил в Санкт Петербург, съобщи местното подразделение на Следствения комитет на РФ, който обяви, че е започнал разследване за убийство, предадоха Франс прес и ТАСС.

Военният, чийто чин не е уточнен, е загинал при "експлозия на автомобил в Пушкински район" на Санкт Петербург, се казва в съобщение на Следствения комитет. Колата е избухнала в движение на Колпинско шосе, уточнява ТАСС. Взривното устройство е било прикрепено под купето на автомобила, пише "Медуза".

Районът е отцепен от полицията. Следователите са извършили оглед на мястото и са се опитали "да установят всички обстоятелствата" около експлозията, се добавя в сводката.

По предварителни данни няма други пострадали, пише БТА.

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Свидетели, цитирани от Телеграм канала "Осторожно, Петербург", разказват, че взривът е строшил стъклата на автобус набилзо и е отекнал много надалеч. Районът е отцепен от полиция. На кадър, публикуван в канала, се вижда, че предната и задната част на автомобила са силно деформирани.

Охранителни камери са запечатали момента на избухването, но отдалеч, при което се вижда небето, озарено от експлозията.

Следственият комитет на РФ е образувал углавно дело, а на мястото продължава работата на оперативните служби.

От началото на войната в Украйна през 2022 г. украинските специални служби са поемали отговорност или са били обвинявани за няколко убийства и опити за убийства в Русия на руски военни офицери и обществени личности, подкрепящи конфликта, припомнят световните агенции.

АФП обръща внимание и на факта, че при бомбени атентати бяха убити и руски генерали и назначени от Москва местни ръководители в окупираните украински територии.

Това е поредното покушение срещу руски военен

В началото на септември моторист с каска простреля генерал-майор Николай Варпахович от руските Въздушно-космически сили в село Пробуждение до град Енгелс в Саратовска област.

Кола-бомба уби в Москва друг руски генерал. Началникът на управлението за оперативна подготовка на Генералния щаб на Въоръжените сили на Русия генерал-лейтенант Фанил Сарваров беше взривен в края на 2025 г.

През февруари тази година беше прострелян един от висшите ръководители във военното разузнаване на страната - Владимир Алексеев, а от Федералната служба за сигурност на Русия обвиниха за атентата украинските служби с полско участие.

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