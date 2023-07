Най-малко 40 души са били убити по последни данни при бомбена експлозия на политически митинг в северозападната пакистанска провинция Хайбер Пахтунхва (преди Северозападна гранична провинция), предаде Ройтерс, позовавайки се на местна медия и на полицията.

Повече от 70 души са били ранени при атаката. Много от тях са в критично състояние и броят на жертвите може да нарасне.

Взривът отекнал в град Хар, в окръг Баджаур - някогашен бастион на пакистанските талибани.

Атаката била извършена на митинг на консервативната партия "Обединен фронт за действие", известна с връзките си твърдолинейния политически ислям. Ислямистката формация и преди е ставала мишена на подобни нападения, отбелязват ДПА и БТА.

VIDEO: Bomb at a political rally in northwest Pakistan kills at least 40 people and wounds more than 150: https://t.co/BmJnrzLZEW https://t.co/byPLce13v2