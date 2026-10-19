Изборите за държавен глава в Бразилия ще се състоят след една седмица

518 Снимка: БТА/АР

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Левият президент на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва и десният сенатор Флавио Болсонаро се подготвят за първия си телевизионен дебат, докато до втори тур на президентските избори в страната остава само една седмица, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Проучванията на общественото мнение показват оспорвана надпревара за балотажа на 25 октомври. Болсонаро има леко предимство, след като на първи тур на изборите на 4 октомври изпревари Лула с близо 2 процентни пункта.

И двамата кандидати се надяват да привлекат 33-те милиона избиратели, които не гласуваха на първия тур - което се равнява на около един от всеки петима граждани с право на глас.

Дебатът в Сао Пауло е насрочен за 20:00 ч. (местно време в неделя - 1:00 ч. понеделник българско време) и ще бъде излъчен по телевизионния канал "Банд". Последният дебат преди първия тур беше отменен в последния момент, след като Лула и Болсонаро отказаха участие.

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Телевизионните президентски дебати, които някога бяха емблема на бразилската демокрация, загубиха през последните години своето значение, тъй като водещите кандидати все по-често избират да не участват в тях, отбелязва Ройтерс.

Спор относно това дали платформите на компанията "Мета" (която притежава "Фейсбук" и "Инстаграм") са третирали двамата кандидати равнопоставено, внесе допълнително напрежение в последните дни на кампанията.

От "Мета" обясниха, че са възникнали технически проблеми в глобален мащаб, но отрекоха наличието на каквато и да е политическа пристрастност.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.