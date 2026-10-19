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Левият президент на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва и десният сенатор Флавио Болсонаро се подготвят за първия си телевизионен дебат, докато до втори тур на президентските избори в страната остава само една седмица, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

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Проучванията на общественото мнение показват оспорвана надпревара за балотажа на 25 октомври. Болсонаро има леко предимство, след като на първи тур на изборите на 4 октомври изпревари Лула с близо 2 процентни пункта.

И двамата кандидати се надяват да привлекат 33-те милиона избиратели, които не гласуваха на първия тур - което се равнява на около един от всеки петима граждани с право на глас.

Дебатът в Сао Пауло е насрочен за 20:00 ч. (местно време в неделя - 1:00 ч. понеделник българско време) и ще бъде излъчен по телевизионния канал "Банд". Последният дебат преди първия тур беше отменен в последния момент, след като Лула и Болсонаро отказаха участие.

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Телевизионните президентски дебати, които някога бяха емблема на бразилската демокрация, загубиха през последните години своето значение, тъй като водещите кандидати все по-често избират да не участват в тях, отбелязва Ройтерс.

Спор относно това дали платформите на компанията "Мета" (която притежава "Фейсбук" и "Инстаграм") са третирали двамата кандидати равнопоставено, внесе допълнително напрежение в последните дни на кампанията.

От "Мета" обясниха, че са възникнали технически проблеми в глобален мащаб, но отрекоха наличието на каквато и да е политическа пристрастност.

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