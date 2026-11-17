От АНС съобщиха, че е настъпило "временно влошаване" по време на рутинна техническа поддръжка. Отрекоха кибератака

1824 Снимка: АП/БТА

Чуйте статията:

Агенцията за национална сигурност на САЩ (АНС) съобщи, че по време на планирана рутинна техническа поддръжка на нейната мрежа е настъпило "временно влошаване" на работата ѝ, което е засегнало някои от вътрешните ѝ системи, предаде Ройтерс.

"Критично важните за изпълнението на мисията" способности на агенцията обаче са останали напълно функционални.

По-рано Си Ен Ен съобщи, позовавайки се на петима души, запознати със случая, че силно засекретената мрежа, която Агенцията за национална сигурност използва за вътрешните си комуникации, е излязла от строя, предаде БТА.

Според телевизията агенцията работи по изясняване на мащаба на проблема, но засега няма непосредствени данни за кибератака.

АНС засега не е отговорила на запитване за коментар. Агенция Ройтерс за момента не е успяла да установи обхвата или продължителността на прекъсването.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Информацията идва на фона на нарастващи опасения след поредица от сривове и технически проблеми, сред които неизправности, довели до сериозни затруднения във въздушния трафик на САЩ, и прекъсване на работата на имейл услугите на "Майкрософт" миналата седмица.

По-рано потребители по целия свят съобщиха за проблеми с редица услуги на американския технологичен гигант Apple, сред които облачната платформа iCloud, магазинът за приложения App Store и системата за разплащания Apple Pay. Затрудненията засягат и разработчиците на приложения.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не отдаде особено значение на тези смущения, като заяви, че подобни проблеми са неизбежни.

"Такива неща се случват. Няма проблем", каза Тръмп пред журналисти във филипинската столица Манила в отговор на въпрос за прекъсванията.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.