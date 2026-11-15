Близо 2200 мигранти пристигнаха с лодки на Канарските острови за два дни
Бреговата охрана е оказала помощ на 1324 души в 14 плавателни съда край остров Йеро, повечето тръгват от Мавритания по един от най-опасните маршрути в света
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Приблизително 2200 мигранти са пристигнали с лодки на испанските Канарски острови през последните два дни, съобщи днес испанската служба за брегова охрана, цитирана от Асошиейтед прес.
Мигрантската криза
Испанският архипелаг край брега на Северозападна Африка е една от основните входни точки на мигранти в страна, тъй като хора, предимно от Западна Африка се опитват да пресекат опасните води на Атлантическия океан с разнебитени лодки.
От малко над 28 000 души, пристигнали в Испания по море между януари и края на октомври, над 13 000 са пристигнали на Канарските острови, съобщи Вътрешното министерство, цитирано от БТА.
Службата за брегова охрана съобщи, че е оказала помощ на 1324 мигранти на 14 плавателни съда, повечето от които са пристигнали на остров Йеро. Тези числа са близо до еднодневния рекорд, регистриран по този маршрут – 1461 души, спасени на 7 ноември 2020 г.
Ивицата на Атлантическия океан между Западна Африка и Канарските острови е един от най-опасните маршрути за миграция в света. Островите са разположени на приблизително 105 км от най-близката точка на Африка, но за да бъдат избегнати силите за сигурност, много мигранти се впускат в по-дълги пътувания, които могат да отнемат дни или седмици. Повечето от тях тръгват от Мавритания.