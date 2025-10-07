Бившият министър-председател на Франция Едуар Филип заяви, че настоящата политическа безизходица изисква незабавна намеса на избирателите и призова президента Еманюел Макрон да насрочи предсрочни президентски избори веднага щом бъде приет бюджетът за 2026 г. В интервю за радио RTL, цитирано от The Guardian, център-десният политик подчерта, че не настоява за оставката на държавния глава, но предупреди, че страната не може да издържи още година и половина във "вредна атмосфера на институционално блокиране".

Франция

Изявлението на Филип съвпадна с опитите на подалия оставка премиер Себастиан Льокорню да събере междупартийна подкрепа за ново правителство. Льокорню, който се задържа на поста едва 27 дни, прие молбата на Макрон да остане още 48 часа, за да проучи възможността за компромисен кабинет. Ако преговорите се провалят, президентът е готов да "поеме отговорност" - формулировка, която в Елисейския дворец се тълкува като готовност за разпускане на парламента и насрочване на извънредни избори.

Призивът за връщане към урните беше подкрепен и от лидера на крайнодесния Национален сбор Йордан Бардела, който обяви, че предпочита първо разпускане на парламента, а след това - парламентарни или директно президентски избори. С нарастващо недоволство се отличи и редицата на центристкото движение на Макрон: бившият премиер Габриел Атал призна, че вече не разбира решенията на президента и е "време да се опита нещо друго".

Политическата криза датира от юни 2024 г., когато предсрочните парламентарни избори не излъчиха мнозинство и разделиха Националното събрание на три почти равни блока - левица, крайна десница и центристката коалиция на Макрон. Оттогава Франция има пети премиер и три смени на кабинета, без устойчиво управление.

Себастиан Льокорню обвини партийните амбиции за изненадващата си оставка
Зад кулисите всички партии се позиционират за президентския вот през 2027 г., който се очертава като повратен момент, особено за Националния сбор на Марин Льо Пен, смятащ, че шансът му за власт никога не е бил по-голям. Същевременно страната е изправена пред нарастващ финансов натиск: държавният дълг вече е третият най-голям в ЕС, а бюджетният дефицит наближава 6 % от БВП - почти двойно над допустимия европейски таван.

