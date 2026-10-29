Лидерът на крайнодесния Алианс за обединение на румънците Джордже Симион обяви, че предстоят улични протести в подкрепа на политика

94 Снимка: AP/БТА

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Апелативният съд в Букурещ реши да удължи срока на предварителното задържане под стража с още 30 дни на бившия кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску, съобщават местните медии, цитирани от БТА.

Макар че първоначално Букурещкият трибунал отказа да продължи мярката и постанови той да бъде пуснат под съдебен надзор, Апелативният съд в Букурещ уважи жалбата на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма. Решението на магистратите е окончателно и не подлежи на обжалване.

Джорджеску беше арестуван в края на септември по обвинения в организиране на престъпна група и финансова измама в размер на 1,1 милиона евро, за която се предполага, че е целяла финансиране на президентската му кампания. Срещу него се водят и други производства, включително за използване на забранен "легионерски поздрав".

На този фон лидерът на крайнодясната партия Алианс за обединение на румънците Джордже Симион обяви, че през следващите дни предстоят улични протести в подкрепа на Калин Джорджеску.

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"Какво ви е сторил Калин Джорджеску, та го държите в ареста? Диктатурите никога не завършват добре", написа той на официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук.

Снощи над 200 поддръжници на бившия кандидат за президент на Румъния се събраха пред Апелативния съд и настояваха за освобождаването на Калин Джорджеску. Те скандираха "Държава-мафия", "Престъпни прокурори" и "Справедливост, а не корупция".

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