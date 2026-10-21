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Унгарската прокуратура задържа Дьорд Матолчи, дългогодишен управител на централната банка по време на управлението на бившия премиер Виктор Орбан, по подозрение в корупция, съобщи днес пред унгарската новинарска агенция МТИ неговият адвокат, цитиран от ДПА и БТА.

Матолчи е заподозрян в икономически измами и подправяне на документи. Адвокатът му допълни, че е обжалвал задържането.

Матолчи беше министър на икономиката в правителството на Орбан от 2010 до 2013 г., а от 2013 до 2025 г. оглавяваше Унгарската национална банка (МНБ), която изпълнява функциите на централна банка на страната.

Прокуратурата все още не е повдигнала конкретни обвинения, но според унгарски медии са задържани и други лица, а в имотите на Матолчи и останалите заподозрени са извършени претърсвания.

От прокуратурата съобщиха, че разследването е свързано със "случая МНБ".

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По време на управлението на Матолчи Унгарската национална банка създаде няколко фондации с цел насърчаване на културата и науката, към които насочи средства на стойност милиарди евро. Предполага се, че част от тези средства са изчезнали.

През март миналата година Държавната сметна палата изчисли предполагаемите финансови щети на най-малко 375 милиона евро (420 милиона долара). Матолчи отрича да е извършил каквито и да било закононарушения.

Смята се, че разследването на прокуратурата е започнало след подаден сигнал за престъпление от Държавната сметна палата.

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Разследването е започнало непосредствено след парламентарните избори през април, на които Орбан претърпя поражение и след които беше съставено правителство начело с консервативния премиер Петер Мадяр.

Матолчи, който често се представяше като съюзник на Орбан и "пионер" на "неконвенционалната икономическа политика", е най-високопоставената фигура от периода на управлението на Орбан, задържана досега.

Бившият министър на културата Балаж Ханко и бившият министър на развитието Миклош Шестак се намират в предварителния арест от три седмици по обвинения в злоупотреба със средства.

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