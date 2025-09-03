Бивша министърка по еврофондовете осъдена за злоупотреба със средства от ЕС
Габриела Жалац похарчила хиляди евро да празнува рожден ден в ресторант
Бившият хърватски министър на регионалното развитие и еврофондовете Габриела Жалац беше осъдена от Окръжния съд в Загреб на седем месеца лишаване от свобода за злоупотреба със служебно положение и власт, съобщиха от европейската прокуратура.
Европа
В периода от май 2017 г. до юли 2019 г., в поне девет случая, тя е плащала частично разходите си за частен ресторант с официалния представителен бюджет на кабинета си, който е предназначен единствено за официални представителни цели и не отговаря на условията за финансиране от ЕС.
Тези лични харчове на министърката са били частично включени в разходите за обществени поръчки по оперативната програма на ЕС "Конкурентоспособност и сближаване".
Общо Жалац е придобила незаконно имуществени облаги в размер на 9 732,35 евро, в ущърб на финансовите интереси на ЕС (85%) и на Република Хърватия (15%), са изчислили от европрокуратурата.
Хърватските медии съобщиха, че някои от тези разходи са били за честването на 40-ия ѝ рожден ден
Тя се е признала за виновна по обвиненията и по време на разследването е възстановила пълната сума.
Габриела Жалац беше освободена от поста си в средата на 2019 г.
Преди това - през март същата година, тя подаде оставка, след като блъсна с автомобила си 10-годишно момиче. Тогава обаче премиерът Андрей Пленкович не я прие.