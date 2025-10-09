Бивш цивилен служител на американска военна база беше осъден на близо шест години затвор за разкриване през 2022 г. на поверителна информация за руското нашествие в Украйна на чуждестранен сайт за запознанства, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

САЩ

64-годишният Дейвид Франклин Слейтър, бивш подполковник от армията, се призна за виновен през юли. Федерален съд в Небраска му наложи присъда от 70 месеца затвор и глоба от 25 000 долара.

Този цивилен служител на военновъздушните сили, назначен в базата Офът в Небраска, седалище на командването на стратегическите ядрени оръжия, беше арестуван през 2024 г.

Той е обвинен, че между февруари и април 2022 г. е предал класифицирана информация "чрез чат на чуждестранен сайт за запознанства на своята съучастничка, която твърдеше, че е жена, живееща в Украйна". Документите са засягали "военни цели и военни възможности на Русия, свързани с нашествието в Украйна".

Според досието, тя го наричала в съобщенията си "тайният си любовник информатор", отбелязва АФП.

ИЗБРАНО
Мартин и Йоана признаха, че са отново заедно Лайф
Мартин и Йоана признаха, че са отново заедно
20128
Ново постижение: Кристиано Роналдо е първият футболен милиардер Корнер
Ново постижение: Кристиано Роналдо е първият футболен милиардер
7261
Милен Велчев: Замразяване и дори орязване на пенсии, ако ръстът на доходите не бъде овладян Бизнес
Милен Велчев: Замразяване и дори орязване на пенсии, ако ръстът на доходите не бъде овладян
10178
Американски сенатор: Изкуственият интелект ще унищожи работическата класа IT
Американски сенатор: Изкуственият интелект ще унищожи работическата класа
4085
Проекции на действителността в рамките на Синелибри 2025 Impressio
Проекции на действителността в рамките на Синелибри 2025
1068
Корпоративни събития в София: От традиционното парти към сплотяващо преживяване URBN
Корпоративни събития в София: От традиционното парти към сплотяващо преживяване
633
Красива средиземноморска столица бе обявена за най-добрия град за посещение в Европа Trip
Красива средиземноморска столица бе обявена за най-добрия град за посещение в Европа
11794
Муджадара: Скромното ястие с царствен произход Вкусотии
Муджадара: Скромното ястие с царствен произход
1731
Кои зодиакални знаци не могат да пазят тайни? Zodiac
Кои зодиакални знаци не могат да пазят тайни?
217
Германското правителство обещава над 2 млрд. евро за ядрен синтез Времето
Германското правителство обещава над 2 млрд. евро за ядрен синтез
867