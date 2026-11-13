Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Москва очевидно има своя цена за прекратяването на войната в Украйна и тази цена засяга цяла Европа, пише германският булеварден колос в. "Билд", като твърди, че разполага с информация за взривоопасно "предложение за мир", получена от неофициални разговори, която идва от обкръжението на руския президент Владимир Путин.

Русия - Украйна

Според изданието строгите условия за "нов европейски ред в областта на сигурността" са били поставени от руските представители по време на неофициални преговори за прекратяване на войната в Украйна. Те са били представени и пред европейските представители по време на преговорите в Абу Даби.

Москва предлага да запази за себе си окупираните територии на Украйна и да получи целия Донбас, включително контролираните от Киев части от Донецка и Луганска област. Освен това руският план предвижда отказ от разполагането на военни бази на НАТО в Естония, Латвия и Литва, както и излизането на Финландия от алианса.

Освен това Украйна трябва да получи статут на страна извън блокове и да се откаже от присъединяване към НАТО, но членството й в Европейския съюз не се изключва. Предлага се пристанищата в Одеса и Николаев да бъдат демилитаризирани, за да не може Украйна да ги използва като военноморски бази. Предвиждат се също така споразумения за свобода на корабоплаването в Черно и Балтийско море.

Изискванията на Москва засягат и Молдова. Русия предлага да я превърне във федеративна република, включваща самата Молдова, както и входящата в нейния състав автономна област Гагаузия и непризнатото Приднестровие. В случай на присъединяване на страната към ЕС Приднестровието и Гагаузия трябва да получат възможност да проведат референдуми за независимост.

В замяна руската страна предлага да изтегли ядреното оръжие от Беларус и да се откаже от разполагането там на ракети със среден обсег. Освен това Москва е готова да изтегли войските си от Приднестровието.

Зеленски: Русия отказа да обсъжда деескалация в Черно море
Виж още Зеленски: Русия отказа да обсъжда деескалация в Черно море

Немският вестник подчертава, че става дума само за едно от предложенията, обсъждани в неофициални преговорни кръгове. Успоредно с това действат няколко групи посредници, включително свързани с военните. Те се конкурират помежду си, а дали Владимир Путин е подкрепил именно този план, засега е неизвестно, пише в заключение "Билд".

Путин отговори с виц на искането на САЩ Европа да участва в преговорите за Украйна
Виж още Путин отговори с виц на искането на САЩ Европа да участва в преговорите за Украйна

Москва не е потвърждавала официално подобни предложения. Беше заявено само, че се изисква неутрален статут за Украйна и че НАТО трябва да поеме ангажимент да не се разширява на изток. "Русия изисква да се фиксира документално отказът на НАТО от разширяване", заяви вчера Песков.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Силвестър Сталоун разкри как е започнала ожесточената му вражда с Арнолд Шварценегер Лайф
Силвестър Сталоун разкри как е започнала ожесточената му вражда с Арнолд Шварценегер
5233
Вечер за историята в Пирея: Везенков вече е №1 в Европа с екипа на Олимпиакос Корнер
Вечер за историята в Пирея: Везенков вече е №1 в Европа с екипа на Олимпиакос
10423
"Кауфланд" смени шефа си в България и се извини за думите му Бизнес
"Кауфланд" смени шефа си в България и се извини за думите му
23320
Очаквайте на живо в Dir.bg: Най-амбициозният тест на мегаракетата на Илон Мъск IT
Очаквайте на живо в Dir.bg: Най-амбициозният тест на мегаракетата на Илон Мъск
7449
С освирквания и късометражен филм започна 40-ото издание на "Киномания" Impressio
С освирквания и късометражен филм започна 40-ото издание на "Киномания"
36379
Професията, която AI не може да открадне: Защо преводачите са сред най-високоплатените специалисти на бъдещето URBN
Професията, която AI не може да открадне: Защо преводачите са сред най-високоплатените специалисти н...
5203
Хърватският град Омиш е Европейското коледно селище за 2027 г. Trip
Хърватският град Омиш е Европейското коледно селище за 2027 г.
2128
Домашни бриош питки за бургери: Маслени, пухкави и по-вкусни от купешките Вкусотии
Домашни бриош питки за бургери: Маслени, пухкави и по-вкусни от купешките
1425
5 зодиакални двойки, които първо трябва да се разделят, за да бъдат един ден щастливи заедно Zodiac
5 зодиакални двойки, които първо трябва да се разделят, за да бъдат един ден щастливи заедно
841
Червен код за силен вятър е обявен днес във Враца и Мездра Времето
Червен код за силен вятър е обявен днес във Враца и Мездра
302