"Билд": Бруталните искания на Путин към Европа
Русия изисква Финландия да напусне НАТО и алиансът да се откаже от базите си в балтийските държави
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Москва очевидно има своя цена за прекратяването на войната в Украйна и тази цена засяга цяла Европа, пише германският булеварден колос в. "Билд", като твърди, че разполага с информация за взривоопасно "предложение за мир", получена от неофициални разговори, която идва от обкръжението на руския президент Владимир Путин.
Русия - Украйна
Според изданието строгите условия за "нов европейски ред в областта на сигурността" са били поставени от руските представители по време на неофициални преговори за прекратяване на войната в Украйна. Те са били представени и пред европейските представители по време на преговорите в Абу Даби.
Москва предлага да запази за себе си окупираните територии на Украйна и да получи целия Донбас, включително контролираните от Киев части от Донецка и Луганска област. Освен това руският план предвижда отказ от разполагането на военни бази на НАТО в Естония, Латвия и Литва, както и излизането на Финландия от алианса.
Освен това Украйна трябва да получи статут на страна извън блокове и да се откаже от присъединяване към НАТО, но членството й в Европейския съюз не се изключва. Предлага се пристанищата в Одеса и Николаев да бъдат демилитаризирани, за да не може Украйна да ги използва като военноморски бази. Предвиждат се също така споразумения за свобода на корабоплаването в Черно и Балтийско море.
Изискванията на Москва засягат и Молдова. Русия предлага да я превърне във федеративна република, включваща самата Молдова, както и входящата в нейния състав автономна област Гагаузия и непризнатото Приднестровие. В случай на присъединяване на страната към ЕС Приднестровието и Гагаузия трябва да получат възможност да проведат референдуми за независимост.
В замяна руската страна предлага да изтегли ядреното оръжие от Беларус и да се откаже от разполагането там на ракети със среден обсег. Освен това Москва е готова да изтегли войските си от Приднестровието.
Немският вестник подчертава, че става дума само за едно от предложенията, обсъждани в неофициални преговорни кръгове. Успоредно с това действат няколко групи посредници, включително свързани с военните. Те се конкурират помежду си, а дали Владимир Путин е подкрепил именно този план, засега е неизвестно, пише в заключение "Билд".
Москва не е потвърждавала официално подобни предложения. Беше заявено само, че се изисква неутрален статут за Украйна и че НАТО трябва да поеме ангажимент да не се разширява на изток. "Русия изисква да се фиксира документално отказът на НАТО от разширяване", заяви вчера Песков.