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Поредни безредици и нов опит за бягство е имало снощи в центъра за мигранти в Клиди, Гърция, само на няколко километра от граничния преход Кулата/Промахон на границата с България, съобщи местният информационен сайт "Вория", цитиран от "Катимерини". Това е вторият подобен инцидент в рамките на само няколко денонощия, след като подобна ситуация е имало в лагера и в петък.

Мигрантската криза

Снощи около 50 мигранти са се опитали да съборят телените огради на две места и да избягат от центъра. Незабавно обаче са се намесили полицейски екипи, включително сили за борба с безредиците, и са осуетили бягството, като са употребили и химически средства.

По-сериозен е бил инцидентът в петък вечер, когато около 23 ч. отново около 50 мигранти са се разбунтували и са се опитали да избягат. За да създадат объркване, те са прерязали електрически кабел и част от центъра е останала в мрак. След това те започнали да хвърлят камъни по полицията, а същевременно се опитали да съборят оградата, предаде БТА.

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При сблъсъците няма ранени, но има сериозни материални щети.

Това са два от многобройните подобни инциденти в същия лагер през последния месец. Сблъсъци имаше на 22 и 29 август и на 2 и 8 септември . Най-сериозен беше случаят на 22 август , когато 40 души успяха да избягат от мигрантския център. От тях 27 бяха задържани скоро след това.

Центърът за мигранти в Клиди, община Синдики, се намира на 6,7 км по пътя от граничния преход Кулата/Промахон и на по-малко от 5 км от границата по права линия.

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